Минюст Бурятии получит «старого» руководителя

После двух лет работы в Томске Маргарита Барнакова возвращается в республику



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о согласовании кандидатуры Маргариты Барнаковой на должность начальника Управления министерства юстиции РФ по РБ. Соответствующий документ размещен на сайте правительства республики.

Напомним, несколько лет назад Маргарита Барнакова уже возглавляла Управление минюста по РБ. В апреле 2019 года она перебралась в Томск, где



Фото: russianstock.ru Напомним, несколько лет назад Маргарита Барнакова уже возглавляла Управление минюста по РБ. В апреле 2019 года она перебралась в Томск, где получила аналогичную должность . На посту начальника Управления министерства юстиции России по Томской области она работает и в настоящее время.Фото: russianstock.ru