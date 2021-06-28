В Бурятии депутатов Хурала перед сессией заставили сдать тест на коронавирус

Народные избранники отнеслись к данной мере с пониманием







30 июня состоится очередная сессия Хурала Бурятии. Как сообщили в пресс-службе парламента, в связи с объявленным локдауном принято решение о допуске на заседание только тех депутатов и сотрудников аппарата, которые прошли ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или вакцинировались. Также максимально ограничено количество участников сессии. На официальном сайте Хурала будет вестись онлайн-трансляция заседания.

Перед сессией, 28 июня, депутаты прошли исследования на коронавирусную инфекцию. Все депутаты с пониманием относятся к требованиям.Депутат Олег Голюк отметил, что эта мера необходима для того, чтобы обезопасить людей, которые работают рядом.По словам Оксаны Бухольцевой, проведение сессии – необходимость.- Нам нужно принимать законы. Это поддержка многодетных семей, образования, здравоохранения. На сессии будет рассматриваться вопрос о выделении 400 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Поэтому все мы проходим анализ на ковид. Я вот привитая, но, тем не менее, сдаю тест, - рассказала она.Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Александр Бардунаев сообщил, что сдать тест в преддверии сессии – это долг каждого депутата, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность окружающих.По состоянию на 28 июня в повестке сессии значится 42 вопроса, а также «Правительственный час». На нем депутаты заслушают информацию правительства республики о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах, в том числе о необходимости обязательной вакцинации граждан.Фото: Хурал Бурятии