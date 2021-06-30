Глава Бурятии назвал попытку «откатить» пенсионную реформу популизмом

В регионе и так много льгот, считает Алексей Цыденов





Глава Бурятии Алексей Цыденов на сегодняшней сессии Хурала сказал, что не поддерживает инициативу группы депутатов о снижении пенсионного возраста для жителей Дальневосточного округа. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Баира Цыренова.

Напомним, ранее группа депутатов внесли инициативу о снижении возраста выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа. Парламентарии предлагали сохранить порядок назначения страховой пенсии по старости, действовавший до 1 января 2019 года для жителей Дальнего Востока.





Согласно пояснительной записке к законопроекту, для дальневосточников, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагается при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 55 лет, для женщин – в 50 лет. Для остальных жителей Дальневосточного федерального округа при наличии необходимого стажа установить возраст выхода на пенсию по старости для мужчин в 60 лет, для женщин – в 55 лет.

- Я считаю, что эта инициатива не столько реальная, сколько популистическая. Давайте для дальневосточников сделаем МРОТ в два раза выше, пенсию повысим в два раза… Мы же в реальном мире живем. И понимаем, что мы все в большой стране. И люди у нас одинаковые. У нас и так много льгот, которые мы имеем по Дальневосточному округу. Набирать больше популярности за счет декларации нереализумых мероприятий – я не поддерживаю такой подход. Поэтому воздержусь от того, чтобы эту тему двигать дальше, - заявил Алексей Цыденов.Документ подписали депутаты Тумэн Дондоков, Цырен-Даши Доржиев, Сергей Миронович Пашинский, Анатолий Ковалев, Егор Олзоев, Валерий Цыремпилов, Виктор Малышенко, Александр Цыденов, Тимур Нимаев, Иринчей Матханов, Баир Цыренов, Намсарай Намсараев, Леонтий Красовский, Игорь Михайлов и Оксана Бухольцева.На исполнение этой инициативы, в случае ее одобрения, потребовалось бы финансирование из федерального бюджета в размере 16,2 миллиарда рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии