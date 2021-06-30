Депутат Хурала Бурятии предложил «насильственно» вакцинировать бюджетников

В парламенте республики разгорелись споры вокруг борьбы с ковидом





Правительственный час сегодняшней сессии Хурала был посвящен борьбе с пандемией в Бурятии. Зампред правительства Вячелсав Цыбикжапов рассказал о нынешнем состоянии системы здравоохранения, а также затронул тему вакцинации.

Именно вакцинации были посвящены большинство вопросов депутатов, адресованных зампреду, а также министру здравоохранения Евгении Лудуповой. К примеру, Игорь Бобков рассказал историю обратившейся к нему женщины. Она работает на госслужбе, и с нее требуют сертификат о вакцинации, несмотря на то, что она переболела ковидом прошлой осенью, и у нее достаточно высокий уровень антител.Как пояснила Евгения Лудупова, буквально вчера вышел новый порядок вакцинации населения России, в котором прописано, что наличие антител не является причиной отказаться от вакцинации, а переболевшие ковидом могут ставить прививку уже через полгода после выздоровления.Большинство выступивших депутатов высказались за вакцинацию, и заявили, что уже поставили прививку. В их числе – Игорь Марковец. Однако он засомневался, что 60 действующих пунктов успеют до осени вакцинировать запланированное число жителей. По его расчетам, учитывая время, которое тратится на одного больного и режим работы этих пунктов, процесс может затянуться на полгода. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о коллективной вакцинации в организациях и увеличении пунктов.Впрочем, по словам Вячеслава Цыбикжапова, расчеты депутата не верны. Потому что на данный момент уже провакцинированы тысячи жителей, и действующие пункты справляются с нагрузкой.У некоторых народных избранников была более жесткая позиция по этому вопросу. В частности, Михаил Гергенов заявил, что всех бюджетников нужно вакцинировать независимо от их желания, и сделать это в течение двух недель.- Нужно вакцинировать всех депутатов и аппарат Народного Хурала, все министерства... Всех, кто получает зарплату из бюджета по фамилии надо взять всех на ручку и заставить вакцинироваться! – бескомпромиссно заявил он.С такой постановкой вопроса согласились далеко не все. Например, депутат Баир Цыренов обвинил власть в плохой работе системы здравоохранения и предостерег своих коллег от радикальных мер. Его выступление, к слову, вышло за временные рамки, предусмотренные регламентом, из-за чего народный избранник устроил скандал, завершившийся объявлением перерыва.Фото: пресс-служба правительства Бурятии