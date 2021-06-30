Депутат перепутал рождаемость и смертность и устроил скандал на сессии Хурала Бурятии

Баир Цыренов пустился обвинять власть, оперируя ошибочными данными



Серьезная дискуссия состоялась на сессии Хурала по ковидной теме. Именно ей был посвящен правительственный час, на котором зампред правительства Вячеслав Цыбикжапов рассказывал о том, как власти республики борются с пандемией.



После его выступления в числе прочих слово взял депутат от КПРФ Баир Цыренов, который выступил с эмоциональной речью, обвиняя власть в высокой смертности от ковида.



- У меня сейчас самые последние данные по количеству умерших от ковида. На 100 тысяч населения в Бурятии – примерно 12 человек. По России – 9 человек. Смертность у нас гораздо выше, чем по России, - говорил он. - Однозначно люди умирают от действий власти, которая планомерно на протяжении десятилетий уничтожала систему здравоохранения.



Депутат в качестве аргументов против ковидной политики властей привел в пример 9 мая, хотя на парад пускали только со справками, сказал о закрытии школ, несмотря на рекордные темпы их строительства и про нежелание людей прививаться из-за недоверия к власти.



Когда вышло отведенное время выступления, микрофон у депутата отключился, из-за чего народный избранник устроил скандал на сессии, выкрикивая довольно агрессивные требования включить микрофон, несмотря на требования регламента.



- Вы нарушаете депутатскую этику. Вы применяете оскорбительные выражения. Если будете применять оскорбительные выражения, я лишу вас слова на всю сессию. Вы сколько просите еще времени? Да успокойтесь вы! – пытался угомонить разбушевавшегося Баира Цыренова спикер Хурала Владимир Павлов.



В заседании объявили перерыв, после которого депутату все же дали продолжить выступление.



После его выступления слово взял Алексей Цыденов, который для начала попросил Баира Цыренова повторить цифры по смертности, которые легли в основу выступления коммуниста, а когда тот их повторил, глава заявил:



- Вы сейчас называете цифры по рождаемости. Смертность в России за 2020 год – 14,5 человек на 100 тысяч населения, в Бурятии – 11,8, - сказал глава Бурятии. - Вы говорите «до чего страну довели». В начало 2000-х смертность была 16 человек на 100 тысяч по России, сейчас – 14,5 несмотря на то, что прошлый год был ковидным. Вы изначально взяли не те цифры и начали свою активную полемику.



Фото: "Номер один"



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