Следственный комитет молниеносно отреагировал на жалобу жителей Бурятии Путину

В отношении чиновников Минприроды и компании «ЭкоАльянс» начаты проверки





Вчера во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в числе прочего обсуждалась проблема мусора. Ее, в частности, подняли жители поселка Селенгинск в Бурятии.

- Ещё очень большая проблема, которая волнует жителей регионов, это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой проблемой коллективно к Вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска, - рассказала ведущая главе государства.Фотографии свалки были продемонстрированы на всю страну. «Жалко, что телевидение запахи до сих пор не передаёт, можно было бы прочувствовать боль людей», -прокомментировала их ведущая.- Да, в Республике Бурятия это очень большая проблема. 71 человек написал жалобу, среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, они просто умоляют о помощи спасти их посёлок от экологической катастрофы. И, конечно же, есть большое количество обращений от маломобильных граждан – инвалидов, пенсионеров, которые попросту не могут добраться до мусорного контейнера, чтобы выкинуть мусор, но за услугу деньги они платят регулярно, - добавили организаторы эфира.Комментируя ситуацию, Владимир Путин отметил, что решение мусорной проблемы требует большой работы, которую власти не собираются останавливать ни на секунду.- Конечно, наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, в том числе это касается тех свалок, о которых вы сейчас упомянули. Постараемся всё это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями, - заявил президент страны.Реакция на жалобу селенгинцев оказалась молниеносной. Уже вечером того же дня Следственный комитет Бурятии сообщил, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. Она должна выявить, есть ли в действиях должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии признаки халатности. Что касается регионального мусорного оператора ООО «ЭкоАльянс», то его проверят на наличие состава преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).«В ходе проверки сотрудниками Следственного комитета выясняются все без исключения обстоятельства. Будут приняты меры к опросу как заявителя, так и должностных лиц, проанализирована интересующая следствие документация. Будут выполнены иные необходимые мероприятия, по итогам которых указанной ситуации будет дана объективная правовая оценка», - заявили в следственном ведомстве.В свою очередь, в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что в ближайшие дни территория свалки вблизи Селенгинска будет убрана, весь мусор будет перемещен в границы свалки. Региональным оператором направлена дополнительная техника для сбора и транспортирования мусора.Фото: kremlin.ru