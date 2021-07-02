Сергей Дорош предложил отправить закатившего «ковидную» свадьбу депутата в «красную зону»

Комиссия по этике отказалась наказывать члена КПРФ Тимура Нимаева



Напомним, член фракции КПРФ, депутат Хурала Тимур Нимаев в разгар третьей волны ковида и действующих ограничений устроил массовую свадьбу в банкетном зале Capital Hall Crystal. Информация об этом утекла в сеть, причем на опубликованных фотографиях было видно, что антиковидные нормы нарушаются, хотя сам депутат уверял, что они были соблюдены.



После этого другой депутат – лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош – написал заявление в комиссию по этике Народного Хурала. В нем он требовал привлечь к ответственности Нимаева и его сопартийцев - Баира Цыренова, Егора Олзоева и Леонтия Красовского, которые были в числе гостей торжества.



Однако комиссия по этике не нашла оснований для привлечения Тимура Нимаева к ответственности, придя к выводу, что во всем виноваты владельцы заведения. Самому виновнику торжества лишь посоветовали носить маску.



«Установить исходя из представленной информации и полученных разъяснений, что в действиях депутата Народного Хурала Республики Бурятия Нимаева Т. Ц. не содержится оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение правил депутатской этики, - говорится в решении комиссии. - Рекомендовать депутату Народного Хурала Республики Бурятия Нимаеву Т. Ц. впредь неукоснительно придерживаться санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мер, в том числе требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания».



На рассмотрение этого вопроса пригласили и зачинщика разбирательства Сергея Дороша, который внес интересное предложение:



- Пусть фракция КПРФ принесет публичные извинения перед жителями республики Бурятия за столь халатное отношение к их здоровью. Либо месяц пусть отработают в «красной зоне» ковидного госпиталя по 8 часов в сутки в костюмах химической защиты. Пусть посмотрят, как все это там происходит, как врачам тяжело, как они спят на работе, падают с ног от усталости. Пусть фракция КПРФ выносит трупы из больничных палат. Пусть КПРФ берет отпуск на своих рабочих местах, если они где-то работают, и идут в «красную зону», - заявил он.



Впрочем, над этим предложением в комиссии по этике лишь посмеялись. И сказали, что «в красной зоне работать никто не будет».



- У каждого своя совесть, и пусть они с ней мирятся, - резюмировал Сергей Дорош по итогам обсуждения вопроса.



Фото: «Номер один»





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