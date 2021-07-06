Глава Бурятии прошёл ревакцинацию от COVID-19

Алексей Цыденов вновь получил прививку от коронавирусной инфекции



Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня второй раз получил прививку от коронавирусной инфекции. Срок ревакцинации и вид вводимой вакцины определены врачом. Первую прививку от ковида Алексей Цыденов впервые получил осенью 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Первая вакцинация у меня была в сентябре. Как показал мой опыт, вакцина работает, так как у весь мой ближний круг людей переболел, а меня пока не коснулось. Время прошло, антитела «упали», поэтому в соответствии с новым порядком Минздрава России прохожу ревакцинацию, чтобы иммунитет снова повысить, - рассказал Алексей Цыденов.



Напомним, в начале этого месяца Минздрав России опубликовал новые рекомендации по вакцинации взрослого населения. В них говорится о том, что нужно своевременно прививаться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител. Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый иммунный ответ у людей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем 6 месяцев после перенесенной инфекции с постепенным его угасанием к 9-12 месяцам.



- Кроме того, необходимо учитывать новые мутации вируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного «ускользания» штамма от ранее сформированного иммунитета. В этой связи рекомендуется до достижения уровня коллективного иммунитета населения проводить вакцинацию по эпидемическим показаниям после 6 месяцев после перенесенного заболевания, - сообщили в ведомстве.



В Бурятии для формирования коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 431 580 жителей. На сегодняшний день в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 197 744 человека, завершили вакцинацию 140 282 человека.



- Сейчас вакцина поступает в соответствии с тем темпом, с которым мы ее применяем. В среднем в сутки вакцинируется первым компонентом 4 тыс человек, вторым компонентом 2-3 тыс человек. С учетом этих темпов нам вакцины хватает, поставки идут регулярно, - отметил глава Бурятии.





фото: правительство РБ

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