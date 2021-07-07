Партия «Новые люди» назвала кандидатов от Бурятии на выборах в Госдуму

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут непростыми

Съезд Новых людей утвердил списки кандидатов на места в обновленном составе Госдумы. Выборы пройдут в сентябре 2021 года. Кандидаты от Бурятии вошли в списки территориальной группы, которая объединяет, кроме нашей Республики, Саха-Якутию и Иркутскую область.

Утверждение кандидатов в депутаты прошло 4 июля в Москве. В список территориальной группы вошли 9 человек: Алексей Бадарханов, Георгий Арапов, Дмитрий Зуев, Алла Лагутина, Ирина Смолярова, Иван Савушкин, Александр Деев, Анастасия Ковтун и Максим Бувалин.

По Бурятскому одномандатному избирательному округу №9 Новые люди поддержали на съезде кандидатуру Максима Бувалина.







Партия “Новые люди” выдвигает на выборы в Госдуму 215 одномандатников по всей России. 239 кандидатов вошли в списки партии по 37 территориальным группам. Во главе федеральной части списка две кандидатуры - председатель партии “Новые люди” Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Лидер партии Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут непростыми, но у Новых людей высокие шансы пройти в Госдуму.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. “Новые люди” ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания», - напомнил он.

Сардана Авксентьева считает, что “Новые люди” могут вернуть людям равноправный диалог с властью.

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей», - отметила Сардана Авксентьева.

Это уже второй выборный цикл для партии “Новые люди”. В 2020 году, всего через полгода после регистрации, партия смогла пройти в Законодательные собрания 4 регионов: в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской области. На выборах в Гордуму Томска партия набрала 15%. Сейчас у Новых людей работает 75 региональных отделений, более 600 избирательных штабов в разных городах и почти 2 000 тысячи полит-отрядов. Сентябрьские выборы в Госдуму будут проходить 3 дня, с 17 по 19 сентября 2021 года.