Глава минобрнауки Бурятии покидает свой пост?

В республике вновь муссируются слухи об отставке Баира Жалсанова



В мессенджерах Бурятии появилась информация, что глава минобрнауки Баир Жалсанов, все-таки, покидает свой пост. В пресс-службе правительства республики опровергнуть или подтвердить эту информацию отказались. На данный момент неизвестно, написал ли Баир Жалсанов повторное заявление об увольнении, либо речь идет об его старом прошении.











фото: Номер один В мессенджерах Бурятии появилась информация, что глава минобрнауки Баир Жалсанов, все-таки, покидает свой пост. В пресс-службе правительства республики опровергнуть или подтвердить эту информацию отказались. На данный момент неизвестно, написал ли Баир Жалсанов повторное заявление об увольнении, либо речь идет об его старом прошении. Напомним , в апреле стало известно, что министр образования Баир Жалсанов написал заявление об отставке по собственному желанию на имя главы Бурятии Алексея Цыденова. Однако на тот момент Алексей Цыденов наложил на заявление резолюцию: «Оформить отпуск без содержания до выяснения ситуации». А также поручил зампреду правительства Бурятии по вопросам безопасности Петру Мордовскому контролировать ситуацию во взаимодействии с правоохранительными органами.фото: Номер один

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