Депутаты горсовета Улан-Удэ раскритиковали ТГК-14 за недогрев

В столице Бурятии прошли общественные слушания по схеме теплоснабжения





Актуализация схемы теплоснабжения Улан-Удэ - ежегодная процедура. Но в этом году обсуждение очередных изменений проходит на фоне жарких дискуссий между заказчиками - администрацией Улан-Удэ, разработчиками - компанией «Джи Динамика» и поставщиком тепла - ПАО «ТГК-14».

Благодаря поручению вице-премьера Юрия Трутнева, данному по итогам совещания с главой Бурятии и мэром Улан-Удэ, в обсуждение схемы были вовлечены и федеральные структуры, в первую очередь министерство энергетики России. Их вопросы и предложения, требующие проработки, в итоге привели к тому, что разработчик с трудом укладывался в сроки.К дате общественных слушаний проект подошёл с большим списком замечаний, тем не менее, основные параметры смогли обсудить.Ранее критику со стороны депутатов вызывал переход на пониженный температурный график. Сделан он был несколько лет назад по предложению ТГК-14, чтобы избежать возможного ошпаривания при открытии крана горячей воды.Сейчас, когда во всех домах с открытой системой водоразбора установили защитные клапаны смешения, стало возможным вернуться к прежнему графику. С таким обращением выступили депутаты горсовета - руководители управляющих компаний.- Мы на протяжении нескольких лет видим, что наши жители недополучают тепло. - рассказал Владимир Тулонов. - Гидравлические режимы не соблюдаются, температура недостаточная. Нужно возвращать прежний температурный график и следить за соблюдением параметров давления.- У нас сотни жалоб по Загорску. Сотни, - поддержал коллегу Виктор Ефремов. - Раньше температура подачи доходила до 115 градусов, потом снизилась до 105, а сейчас до 95. Практика показывает - недогрев есть. Мы со своей стороны утеплили все что могли, а толку с этого нет.Председатель комитета городского хозяйства горсовета Сергей Бурдиков привёл статистику жалоб жителей:- В Единую дежурно-диспетчерскую службу в этом отопительном сезоне поступило почти 5,5 тысяч звонков с жалобами на некачественное отопление. И количество обращений выросло по сравнению с предыдущим годом.Особенно много было обращений в начале сезона, когда температура на улице была уже низкая, а тепла в дома подавалось недостаточно. Возвращение к обычному температурному графику позволит значительно увеличить количество подаваемого тепла на старте сезона и не допустить промерзания стен, особенно в панельных домах.Также Бурдиков предложил расширить городскую систему мониторинга параметров теплоснабжения, которая позволила в онлайн-режиме контролировать параметры тепла на основных магистралях.В пользу предложения по восстановлению прежних параметров температурного графика высказались представители ассоциации управляющих организаций и «Тепловых энергетических систем». А руководитель рабочей группы горсовета по договорным отношениям с ТГК-14 Геннадий Бадмаев попросил не снимать с повестки вопрос финансирования постройки новых мощностей:- Сейчас остро стоит вопрос по определению источников финансирования крупных мероприятий реконструкции объектов теплоснабжения. Рассматривался один из вариантов отнесения города Улан-Удэ к ценовым зонам теплоснабжения, что приведет к повышению тарифов выше ежегодно допустимого. Прошу Комитет городского хозяйства проработать вопрос по поиску другого варианта финансирования. Это очень важный вопрос!Бадмаева поддержали представители республиканской службы по тарифам и председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев:- Увеличения платежей за тепло жители не поймут. Необходимо рассматривать в качестве источника финансирования не только федеральный бюджет, но и средства самой теплоснабжающей организации, в том числе и привлечённые.В ответ представитель ТГК-14 Юрий Дорфман дал понять, что кредиты как источник финансирования проектов развития в ТГК-14 не рассматриваются.В итоге участники слушаний согласились с предложением председателя горсовета о необходимости разработки новой схемы теплоснабжения, учитывающей реальные перспективы развития города и предложения федеральных специалистов.Фото: «Номер один»