Вячеслав Дамдинцурунов первым из кандидатов сдал документы в избирком Бурятии

Теперь он в новом качестве намерен посетить районы республики



Сегодня Вячеслав Дамдинцурунов подал документы в Избирательную комиссию Бурятии для регистрации в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Он стал первым из бурятских политиков, официально включившихся в предвыборную гонку.



Документы у кандидата принимал председатель Избиркома Александр Акчурин. После всех процедур и формальностей он поздравил Вячеслава Дамдинцурунова с началом предвыборной кампании:



- С этого момента вы приобретаете статус кандидата. Официально. На вас распространяются все ограничения, предусмотренные законодательством. Вы приобретаете права, связанные с этим статусом. Желаю вам успехов в этой кампании! – сказал Александр Акчурин.



Вячеслав Дамдинцурунов рассказал, что теперь намерен взять отпуск и с единомышленниками отправиться в поездки по районам Бурятии.



- Намерен встретиться с местными жителями, погрузиться в их проблемы. Посмотреть, как решаются эти проблемы. Думаю, это будет большое путешествие по районам. О моем маршруте я расскажу в ближайшее время в Инстаграм. Не хочу, чтобы знали, куда я еду, не хочу, чтобы какие-то специальные торжественные мероприятия были. Все будет внепланово, - рассказал Вячеслав Дамдинцурунов.



В случае победы на выборах кандидат намерен отстаивать интересы республики как в Госдуме, так и за ее пределами.



- Основная законодательная инициатива, которую мы будем реализовывать в ближайшее время, это закон о поддержке молодых специалистов. Поточу что проблема оттока молодежи актуальна не только в нашей республике, но и в ДФО, и в других федеральных округах. Это будет одна из наших первых инициатив, но в дальнейшем их будет больше. - отметил Вячеслав Дамдинцурунов. – В частности, мы провели несколько встреч с представителями ТОС и услышали очень много различных проектов, пожеланий, предложений. И я думаю, что законотворческих проектов по итогам таких встреч будет много.



На выборы в Госдуму намерены выдвинуться Игорь Бобков («Паартия пенсионеров»), Оксана Бухольцева (СРЗП), Сергей Дорош (ЛДПР), Сергей Зверев («Зеленые»), Баир Цыренов (КПРФ).



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