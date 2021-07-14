Сергей Дорош сдал документы на выборы в Госдуму

Он стал одним из первых кандидатов, заявившихся в Избирком



Руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Бурятии Сергей Дорош подал документы в Центризбирком Бурятии. Их приняла руководитель рабочей группы, секретарь ЦИК Светлана Орлова. А после первичной проверки документов кандидата поздравил председатель Избирательной комиссии Александр Акчурин.



В интервью прессе Дорош отметил, что настрой у него боевой и впереди – серьезный этап предвыборной агитации в непростое «ковидное» время.



- Я считаю, что эти выборы не должны быть борьбой тех кандидатов, которые сильнее всех заплюют микрофон и устроят цирк, - сказал руководитель фракции ЛДПР в Народном Хурале Бурятии. - У всех должны быть предвыборные программы, которые показывают, как вывести республику из сложной ситуации. Такая программа у ЛДПР есть. Мы самая опытная партия – более 30 лет находимся на политическом олимпе под руководством нашего лидера Владимира Вольфовича Жириновского. ЛДПР будет принимать только законы для народа.



В Бурятии Дорош стал одним из первых, кто подал документы на выборы в Госдуму. Начал этот процесс выдвинутый от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов. Также в ЦИК документы сдала Оксана Бухольцева, выдвинутая партией СРЗП. В предвыборной кампании по бурятскому одномандатному округу №9 намерены участвовать депутаты Народного Хурала Баир Цыренов (КПРФ) и Игорь Бобков («Партия пенсионеров»). Заявил о готовности баллотироваться и стилист Сергей Зверев (партия «Зеленые»).





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