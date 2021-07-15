Федералы пообещали создать в Бурятии современные комфортные курорты

Турпоток в республику планируют увеличить в два раза





Бурятию в рамках рабочей поездки посетил гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Суханов. Совместно с замминистра строительства и ЖКХ России Юрием Гордеевым, главой республики Алексеем Цыденовым и зампредом правления Сбербанка Станиславом Кузнецовым они рассмотрели перспективные территории для развития туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

- Туристическая инфраструктура состоит из тех же объектов, что необходимы и местным жителям для комфортной жизни: качественные дороги, инженерные сети, водоснабжение, объекты культуры и отдыха. Дополнительный инструмент поддержки, который появился у регионов благодаря новому федеральному проекту, позволит увеличить возможности, темпы и общую эффективность в работе над повышением привлекательности для жизни и отдыха наших туристических регионов, - отметил замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.





- Бурятия обладает большими природными возможностями для развития бальнеологического и экологического туризма. Наиболее перспективной для этого является Тункинская долина. Здесь расположено много целебных источников. Преимуществом является и то, что на этой территории есть уже инвесторы, которые вкладывают свои средства в развитие отрасли. Нам это очень важно. Но все же остается не решенными много вопросов, связанных с логистической транспортной схемой. Ее необходимо увязать со всеми туристическими локациями. Корпорация как раз и займется этим вопросом. Мы рассмотрим развитие туризма в Бурятии комплексно. И совместно с Минстроем России, регионом и инвесторами, в соответствии со всеми экологическим стандартами, создадим здесь современные комфортные курорты, - отметил Сергей Суханов.





Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, сначала рабочая группа посетила побережье Байкала и особую экономическую зону «Байкальская гавань»: участок «Пески», «Бухта Безымянная», курорт «Горячинск». Также были осмотрены село Выдрино и поселок Аршан, Тункинская долина и предгорье горы Мамай.Сергей Суханов рассказал, что развитие туристической инфраструктуры позволит в ближайшие десять лет построить на территории Бурятии не только комфортные гостиницы, но и новые дороги, проложить инженерные коммуникации, необходимые как для отдыха туристов, так и для местных жителей. За счет этого планируется увеличить туристический поток в республику в два раза.- Сегодня у нас есть территории, которые резиденты особой экономической зоны уже оформили, есть и свободные территории, которые мы предлагаем инвесторам. Интерес к участкам под развитие в прибрежной зоне большой. На сегодня потенциальные заявки превышают те возможности инфраструктуры, которые есть. Если все инвесторы «зайдут», будем обращаться за помощью к «Туризм.РФ», за развитием дополнительной инфраструктуры, мощностей, - сообщил Алексей Цыденов.Напомним, ранее возможности республики в сфере туризма обсуждались у зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Федеральный чиновник отметил «большой потенциал республики» на фоне «недостаточной туристической инфраструктуры».Фото: пресс-служба правительства Бурятии