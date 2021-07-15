Место главы минобраза Бурятии может занять Джамиля Чимитова

Сейчас она возглавляет подведомственное министерству учреждение



По информации «Номер один», вакантное место министра образования и науки Бурятии с большой долей вероятности может занять Джамиля Чимитова. С 2016 года она возглавляет подведомственный минобразу Региональный центр обработки информации и оценки качества образования, а до этого занимала пост проректора БГУ.

Как сообщал «Номер один», в начале июля министр образования Бурятии Баир Жалсанов



Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.



Фото: «Номер один»



Как сообщал «Номер один», в начале июля министр образования Бурятии Баир Жалсанов написал заявление об отставке , которое было удовлетворено. Он подавал в отставку по собственному желанию еще в начале апреля, однако тогда глава Бурятии Алексей Цыденов отправил чиновника в отпуск без содержания до окончания следствия, оставив на должности. Напомним, тогда в министерстве образования и науки проходили обыски. Они были связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.