15.07.2021
Место главы минобраза Бурятии может занять Джамиля Чимитова

Место главы минобраза Бурятии может занять Джамиля Чимитова

Сейчас она возглавляет подведомственное министерству учреждение

По информации «Номер один», вакантное место министра образования и науки Бурятии с большой долей вероятности может занять Джамиля Чимитова. С 2016 года она возглавляет подведомственный минобразу Региональный центр обработки информации и оценки качества образования, а до этого занимала пост проректора БГУ.

Как сообщал «Номер один», в начале июля министр образования Бурятии Баир Жалсанов написал заявление об отставке, которое было удовлетворено. Он подавал в отставку по собственному желанию еще в начале апреля, однако тогда глава Бурятии Алексей Цыденов отправил чиновника в отпуск без содержания до окончания следствия, оставив на должности. Напомним, тогда в министерстве образования и науки проходили обыски. Они были связаны с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщала пресс-служба МВД по Бурятии, речь шла о средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора детского сада, представившего в минобраз региона документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий.

Фото: «Номер один»

назначение


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^