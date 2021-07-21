Федеральный журналист рассказал о работе Алексея Цыденова на авиасалоне
Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с командой Улан-Удэнского авиационного завода работает на Международном авиационно-космическом салоне, который открылся вчера в подмосковном Жуковском.
«На авиасалоне наш завод презентовал свои новинки - опытный образец модификации легкого вертолета Ка-226Т и офшорный вертолёт Ми-171А3. Мы ведем переговоры с потенциальными заказчиками, в частности прошла встреча с крупнейшей российской авиакомпанией «ЮТэйр» - гендиректором Андреем Мартиросовым. Они давние партнеры УУАЗ. Показали новые образцы и обсудили планы развития нашего завода с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сегодня тоже ждет насыщенная программа», - сообщил Алексей Цыденов в соцсетях.
Некоторые подробности работы главы Бурятии на авиасалоне приводит специальный корреспондент издания «КоммерсантЪ» Андрей Колесников. Как выяснилось, Алексей Цыденов презентовал там не только вертолеты авиазавода, но и самолет «Байкал».
Как пишет журналист, закончив свою речь, Владимир Путин осмотрел несколько вертолетов и подошел к небольшому самолету, стоявшему на свежем воздухе. При этом, по словам Колесникова, глава Бурятии необыкновенно разволновался, поскольку «самолет делали на территории его республики и, как я понял, при его непосредственном участии».
Однако лично рассказать Владимиру Путину о новом самолете Алексей Цыденов не смог. «Мы с главой Бурятии были в «грязной» зоне, а Владимир Путин — «в чистой», а чистую следовало заслужить по крайней мере двухнедельным карантином», поясняет журналист.
Тем не менее, Андрей Колесников все же расспросил главу Бурятии о новом самолете.
— Хвостовое оперение — из композитных материалов,— повествовал Алексей Цыденов,— киль заставили поменять на металл… процентов 10 композита наберется… заставили нас так сделать…
— И крыло вроде какое-то особенное? — приободрил я его.
— Крыло?! Фишка крыла в том, что оно спереди прямое, а сзади идет подкосом! — воодушевился Алексей Цыденов.— И здесь механизация получилась в итоге очень широкая… и в общем, у нашего самолета самая лучшая экономика!.. Мы собрали весь задел научный!.. Самолет может быть транспортный, а может быть спасательный. Может быть дорогой внутри, как «Мерседес»…
— А этот какой? — кивнул я в сторону стоявшего метрах в 100 от нас самолета.— «Мерседес»?
— Нет-нет, это автобус девятиместный,— рассмеялся Алексей Цыденов.
— И сколько он уже налетал? — как профессионал профессионала спросил я главу Бурятии.
— Он должен налетать,— строго поправил меня Алексей Цыденов.— Он взлетит у нас с вами в конце октября (но он теперь не уточнял, какого года.— А. К.). Сейчас «макетную» комиссию проходит…
Справка
Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран. Авиасалон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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