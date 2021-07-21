«Мы с главой Бурятии были в «грязной» зоне, а Владимир Путин — «в чистой»

Федеральный журналист рассказал о работе Алексея Цыденова на авиасалоне





Глава Бурятии Алексей Цыденов вместе с командой Улан-Удэнского авиационного завода работает на Международном авиационно-космическом салоне, который открылся вчера в подмосковном Жуковском.









— Он должен налетать,— строго поправил меня Алексей Цыденов.— Он взлетит у нас с вами в конце октября (но он теперь не уточнял, какого года.— А. К.). Сейчас «макетную» комиссию проходит…





Справка





Международный авиационно-космический салон МАКС является одним из крупнейших мировых салонов. В 2021 году в его работе – в очном и дистанционном форматах – принимают участие около 290 зарубежных организаций из более чем 50 стран. Авиасалон проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

