Дамдинцурунов – в горы, Зверев – в вокал, КПРФ – в воспоминания

Страницы кандидатов в депутаты Госдумы от Бурятии пока полнятся в основном мирными постами



Кампания по выборам депутатов Госдумы теперь уже привычно отражается и в соцсетях. Она только-только стартовала, но прямые каналы общения с избирателями кандидатами от Бурятии уже работают, хотя очень по-разному.



Кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов известил своих подписчиков в соцсетях о том, что он отправляется в путешествие по районам Бурятии с целью поближе познакомиться с избирателями. Причем свое большое путешествие он начал с дальнего Окинского района, который во время больших политических кампаний видит их участников весьма редко из-за своей удаленности и малого числа избирателей.



В инстаграм-аккаунте Вячеслава Дамдинцурунова уже размещено видео об его пребывании в «крае у самого неба». Кстати, кандидат отказался от присутствия на этих встречах СМИ, съемочной группы, политтехнологов и вообще официоза. Поэтому видеокадров мало, зато они передают живые эмоции и искренность.



И никакого пафоса. Вячеслав Дамдинцурунов восхищается природой Восточных Саян, посещает музей, дацан, спортивные соревнования, ловит рыбу. Одновременно знакомится с социально-экономической обстановкой в районе, строящимися объектами, обсуждает с окинцами актуальность законопроекта о поддержке молодых специалистов.



Очень заметен, как и положено звезде шоу-бизнеса, стилист Сергей Зверев. Он объявил конкурс - флешмоб на лучшее видео исполнения гимна Бурятии и лучший ролик под его личное исполнение гимна Бурятии (этот клип в соцсетях уже выложен). Сергей Зверев, ставший кандидатом в Госдуму от партии «зеленых», призывает снимать интересные ролики на обычный телефон и выставлять видео до 25 августа у себя в Инстаграме. Людям далеким от вокала можно просто прочитать текст гимна.



Почти все кандидаты извещают подписчиков о сдаче документов в избирком, многие пишут просто о жизни. Впрочем, есть и те, кто сходу просит любой помощи, призывает агитаторов и наблюдателей. А соперников называет «гадиной». Это выдвиженец от КПРФ Баир Цыренов уже чувствует на себя на боевом коне и на предвыборном «фронте».



Судя по соцсетям, до «войны» далеко, но, видимо, так у коммунистов заведено - объявлять мобилизацию. А в сетях в целом пока все мирно.





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