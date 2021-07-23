Экспертам дискуссионного клуба «Сплетни» представили «будущего депутата Госдумы»

Член «Коммунистов России» обрушился с критикой на кандидата от КПРФ Баира Цыренова





Очередное заседание дискуссионного клуба «Сплетни» состоялось в Улан-Удэ 21 июля. Темой для обсуждения приглашенных экспертов и журналистов стали грядущие выборы депутатов Госдумы, а точнее – выдвижение кандидатов и прогнозы о результатах голосования.

Неожиданностью сталодебютноевыступление нового претендента на мандат депутата Госдумы, который ранее не выходил на публичный уровень как политик. ДамдинаБолотова, который собирается выдвигаться от «Коммунистов России», представил Батодалай Багдаев, который также неоднократно баллотировался на различные посты в Бурятии, впрочем, неудачно.- Я считаю, что 19 сентября страна проснется другой. – Я пришел представить будущего депутата Государственной Думы, – заявил Батодалай Багдаев. - ДамдинБолотов, прошу любить и жаловать!Сам ДамдинБолотов рассказал, что собирается в случае победы решать вопросы экологии (сокращение вредных выбросов через развитие солнечной энергетики), проблемы жителей центральной экологической зоны Байкала, которые страдают от различных ограничений, а также бороться с криминальной молодежной субкультурой. Кроме того, он обрушился с критикой на другого кандидата-коммуниста – Баира Цыренова, баллотирующегося от КПРФ.- Баир Цыренов – это человек, который ездит на премиальном автомобиле, у него обеспеченная жизнь. Он далек от идеалов социализма, коммунизма. Они забыли про рабочий класс, они забыли про крестьянство. Они живут в мире лозунгов. А когда живешь в мире лозунгов, тебя никто не может привлечь к ответственности за то, что ты что-то говорил и не сделал. Им это удобно, - говорил ДамдинБолотов.По риторикеБолотова можно предположить, что он может стать оппонентом кандидата от КПРФипостарается отобрать голоса в первую очередь у Баира Цыренова.Впрочем, эксперты ДК «Сплетни» были весьма скептичны, оценивая его шансы. Все они в своих прогнозах единодушно предсказали победу «Единой России» и кандидата-одномандатника Вячеслава Дамдинцурунова.По мнению журналиста Виктора Золотарева, КПРФ так и не смогла раскачать бюджетников республики через акции, наподобие протестов рабочих ТГК-14.- Свыше 40% всех трудоустроенных в Бурятии – это бюджетники. Плюс члены их семей – в итоге мы получаем ядерный электорат, который не качнулся, на мой взгляд, - говорил он. - Поэтому я думаю, что «Единая Россия» и Дамдинцурунов пройдут за явным преимуществом, с перевесом в 10-15%.Похожие мнения высказали и другие эксперты.Фото: скриншот видео