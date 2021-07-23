Вячеслав Дамдинцурунов заручился поддержкой главы Бурятии в работе с Народными штабами

Народная программа ляжет в основу развития Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал предложение Вячеслава Дамдинцурунова взять инициативы Народных штабов при формировании программы развития Бурятии. Он пообещал, что предложения, которые штабы собирают в Народные программы районов и всей республики, станут основой для работы правительства региона.



Алексей Цыденов заявил об этом сегодня, 23 июля, на встрече с жителями Кабанского района. На ней слово взял кандидат в депутаты Госдумы России от партии «Единая Россия» Вячеслав Дамдинцурунов. Он кратко рассказал об инициативе ТОСов, отметив, что она набирает поддержку на местах.



- Я в эти дни посещал Окинский и Тункинский районы, а сейчас работал в Кабанском районе. Жители у нас очень отзывчивые. На базе ТОСов в районах созданы Народные штабы, которые активно обсуждают развитие своих районов. Они готовят действительно Народные программы. Очень много интересных и важных инициатив. Предложение такое - мы вместе обобщим и подготовим предложения по развитию каждого района и в целом по Бурятии, а затем передадим их вам. Я думаю, там многое можно взять за основу действий нашего правительства, - предложил Вячеслав Дамдинцурунов.



- Поддерживаю, так и будем делать. Хочу сказать о Народных штабах, которые в районах запустились. Это работа не на один день. Не будет такого, чтобы поработали Народные штабы, собрали предложения, прошел сентябрь, выборы закончились, и все про это забыли. Нет. Это основа того, с чем мы будем работать дальше, - сказал Алексей Цыденов.



Он напомнил о том, как в феврале 2020 года в Улан-Удэ состоялось большое открытое совещание с правительством. Тогда в правительство от жителей Бурятии поступило 1200 предложений.



- Мы 30 процентов из них уже выполнили и продолжаем работать. Повторюсь - треть от того, что нам люди рейтинговым голосованием советовали сделать, мы уже сделали. И у нас, как говорится «все ходы записаны», мы продолжим по ним работать, - подчеркнул глава Бурятии.



По его словам, так будет и с предложениями Народных штабов. «Мы понимаем, что там будет много всего - от «забор покрасить» до «дорогу построить». Разного уровня будут вопросы. В любом случае, они станут основой для и наших республиканских программ, и для вхождения в федеральные программы. Предложения Народных штабов будут формироваться, расставляться по приоритетам и учитываться, как план в нашей работе. Народные штабы - серьезная и значимая работа», - заключил Алексей Цыденов.





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