Вячеслав Дамдинцурунов и Сергей Дорош рассказали о планах на начало предвыборной кампании в Госдуму

Баира Цыренова журналистам выслушать не удалось



Вячеслав Дамдинцурунов («Единая Россия»), Сергей Дорош (ЛДПР) и Баир Цыренов (ЛДПР) получили сегодня удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы по Бурятскому одномандатному округу №9. Избирательная комиссия республики, проверив поданные ими ранее документы, не нашла в них нарушений.



Еще одному партийному выдвиженцу – Оксане Бухольцевой («Справедливая Россия – за правду») - избирком предложил устранить до 27 июля выявленные погрешности в документах. Повторно они будут рассмотрены 29 июля.



По словам Вячеслава Дамдинцурунова, сегодняшнее событие не повлияло коренным образом на его дальнейшие действия. «Я продолжаю поездки по районам республики. Считаю необходимым погрузиться в проблемы муниципальных образований. Здесь много проблем. Ранее мне казалось, что мы много уже сделали. Но по факту, когда приезжаешь в район, понимаешь, что предстоит сделать еще больше. Хотелось бы сказать большое спасибо представителям наших Народных штабов, которые созданы на базе территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Они активно обсуждают развитие своих районов и готовят предложения в Народную программу Бурятии. От них идет очень большая помощь. Будем совместно работать.



Отдельное спасибо Народным штабам за те предложения, которые они дают в рамках моей инициативы закона о поддержке молодых специалистов. Думаю, что многие предложения будут учтены. Я уже говорил, что после избрания депутатом Госдумы первой моей законодательной инициативой будет закон о поддержке молодых специалистов.



Пока я посетил менее половины районов республики. Задача - посетить все муниципальные образования Бурятии. Естественно, большое внимание будет уделено Улан-Удэ и крупным пригородным районам. Сейчас погружаюсь в проблемы, которые в будущем станут основой для других законодательных инициатив. Вопросов много - это и мусорная реформа, и проблемы экологии, и бродячих собак».



Сергей Дорош после вручения удостоверения заявил журналистам об «уверенности в себе и в своей команде».



«Мы знаем, что дальше делать, так как начали объезд районов Бурятии более двух месяцев назад, знакомясь с проблемами на местах. Цель - посетить каждый район Бурятии, заехать в каждое село и поговорить с каждым человеком. Узнать проблемы, чтобы потом на федеральном уровне их решать. Предстоит ожесточенная борьба, но мы ничего не боимся. У нас отличная команда и народ, нас поддерживающий. Урагша!».





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