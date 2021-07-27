Алексей Бадарханов: «Бурятия имеет право быть богатой республикой»

Кандидат от партии «Новые люди» обозначил три главные проблемы региона





19 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Этим интервью наше издание начинает серию публикаций о кандидатах, претендующих на вхождение в парламент страны. Наш сегодняшний гость – кандидат от партии «Новые люди» Алексей Бадарханов.

- Первая проблема – отток перспективной молодёжи. К сожалению, у нас считается престижным отправить своего ребёнка учиться как можно западнее. Из-за этого в республике остаются либо люди глубоко патриотичные, либо те, чей достаток не позволяет обучаться в столичных вузах.Даже если талантливый человек решил не покидать свою малую родину и окончил местный вуз, начинаются проблемы с трудоустройством. Большинство интересных вакансий – это предприятия бюджетной сферы, а в ней нередко процветает кумовство. Вчерашний студент, не являющийся чьим-то родственником или знакомым, практически не имеет перспектив получить хорошую работу. Его место займёт менее способный претендент, у которого есть нужные связи. В результате человек испытывает злость, обиду, разочарование и в конечном итоге уезжает искать лучшей доли за пределами региона.- Во-первых, повышать уровень местных вузов и работать над их имиджем. Нужно, чтобы учиться в Бурятии стало престижнее, чем в Москве. У нас и сейчас есть отличные преподаватели, но о них мало кто знает. Их было бы ещё больше, но низкая зарплата вынуждает многих талантливых педагогов либо менять сферу деятельности, либо переезжать в Центральную Россию.- Увеличить зарплату лучшим педагогам, повышать квалификацию «середнячкам», развивать высшую школу в целом и заниматься популяризацией наших вузов – нужно делать всё в комплексе.Ещё одно отличное решение предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев: на год освободить работодателя от уплаты налогов на заработную плату, если он предоставляет выпускникам вузов первое рабочее место. Это действительно прекрасный выход из ситуации. Во-первых, вчерашний студент за год получит необходимый опыт, без которого найти работу довольно сложно. Во-вторых, за это время он может проявить себя как способный сотрудник и закрепиться в компании. В любом случае регион получит нового специалиста, который остался в Бурятии и работает на её процветание.Вторая проблема, которую необходимо решать – сменяемость власти. Сейчас большинство активного населения – дети «демографической весны» 1985-1989 годов. По логике, именно они должны занимать ключевые посты. Однако в действительности мы видим там одни и те же лица.Нужно законодательно закрепить ротационную норму, при которой чиновник не сможет занимать своё место больше двух пятилетних сроков. Это создаст реально работающие социальные лифты для талантливой молодёжи и ослабит пресловутое кумовство. Такая норма должна распространяться на большинство руководящих постов: мэр, глава региона, главный прокурор, начальник УМВД. И все эти должности должны быть выборными.- Да, потому что это необходимо в том числе для нормализации инвестиционного климата в республике и стране в целом. Власть правоохранительных органов сейчас настолько сильна, что некоторые сотрудники уверились в своём праве распоряжаться судьбами всех остальных людей. При желании можно найти формальную причину, чтобы закрыть любой бизнес. Можно, как в Якутии, посадить человека на год по надуманным подозрениям. Конечно, через год дело закроют «за отсутствием состава преступления», но этот год будет вычеркнут из жизни, здоровье подорвано, а на репутации навсегда останется позорное пятно.Эта машина перемалывает людей – не преступников, а честных тружеников, которые создают для страны ВВП. Если в 90-е годы бизнесмены боялись бандитов, то сейчас нишу «крышевателей» заняли правоохранители. Результат недавно видела вся Россия на примере Ставрополья, где одно из подразделений МВД по факту превратилось в преступное сообщество. Выборность руководства полиции, прокуратуры и других подобных структур позволит обществу получить рычаги влияния на эту ситуацию.Наконец, третья проблема – самая важная, которая может стоить нам страны – избыточная централизация, обескровливающая регионы. Согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ, все крупные предприятия получают московскую налоговую «прописку». Можно порадоваться за москвичей, у которых появляются деньги на реновацию, благоустройство и прочие элементы комфорта. Однако оборотной стороной этой медали является критическое ослабление регионов. Поселения вымирают, из районов самые активные люди тянутся в города, из городов – в Москву и Санкт-Петербург.- Очевидно, изменить Налоговый кодекс, чтобы крупные компании платили налоги по месту своей работы. Необходимо также перераспределить в пользу регионов часть налогов, которые сейчас полностью уходят в федеральный центр. Например, налог на добычу полезных ископаемых. В нашей республике добывается почти вся таблица Менделеева, в том числе золото и нефрит. Все налоговые отчисления от этой деятельности уходят в Москву. В результате Бурятия, которая имеет полное право быть богатой республикой, превращается в один из самых дотационных регионов России. За каждой копейкой руководство региона вынуждено ездить на поклон в Москву. О каком развитии, например, сельского хозяйства может идти речь? Условно, нам дали миллиард, но забрали при этом пятьсот миллиардов.Я считаю, что децентрализация – это наша основная задача. Потому что она является краеугольным камнем для решения остальных проблем. Перераспределение налогов принесёт регионам больше денег, которые можно будет направить в том числе на развитие высшей школы; это позволит талантливой молодёжи обучаться на родине, уменьшит отток населения; начнёт активно развиваться малый и средний бизнес – точка роста для крупных предприятий. Чем успешнее будет работать бизнес, тем больше он будет получать прибыли и платить налогов – как в региональный бюджет, так и в федеральный центр. Получается саморазгоняющаяся система, работающая на процветание всей страны.Если же оставить всё, как есть, то нарастающая социально-экономическая напряжённость может привести к дестабилизации. Я противник революций, поэтому убеждён, что эту проблему нужно решать сейчас, пока ещё не стало слишком поздно.- Это партия с разумной идеологией, подкреплённой реальной практикой. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев говорит абсолютно правильные вещи. «Народный мэр» Сардана Авксентьева доказала своими делами, что эти правильные вещи можно воплотить в жизнь. Главный лозунг партии: «Люди важнее». Это значит, что вся административная машина должна работать в интересах каждого жителя страны. Благополучие человека, его личностное и профессиональное развитие, экономическое процветание должны стать приоритетами государственной политики.Задача партии «Новые люди» сейчас – стать сильными и начать диктовать государству свои условия. Вся страна от этого только выиграет.Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.Фото: предоставлено партией «Новые люди»