В Роспотребнадзоре Бурятии разъяснили, кто лишится работы за отказ от вакцины

Работников «временно отстранят» без сохранения заработной платы



Сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии опубликовали постановление «О проведении профилактическиз прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям». В документе определили категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации, а также меры, которые будут задействованы в случае отказа от прививки - на днях 23 июля выпустили совместное постановление Минтруда и Роспотребнадзора, в которых описали порядок действия работодателя в случае отказа сотрудника от прививки.



- Граждане, подлежащие вакцинации, вправе отказаться от прививок, но в случае отказа работников пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации), они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиологического неблагополучия, - говорится в Роспотребнадзоре.



Кроме того, в случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку, работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы. Вернуться к выполнению обязанностей работник сможет после прохождения вакцинации.



В Роспотребнадзоре Бурятии отмечают, что эти меры необходимы для прерывания цепочки заболевания и достижения коллективного иммунитета. В «группы риска» входят:



- работники медицинских, образовательных организаций;

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому);

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности);

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики);

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели);

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры);

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчетных центров);

- студенты;

- лица старше 65 лет.



При этом вакцинация не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19. Противопоказания должны быть подтверждены медицинским заключением.



Завершить вакцинацию необходимо в срок до 1 сентября с учетом охвата не менее 60% работников организации (предприятия).





фото: pixabay.com

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