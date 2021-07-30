В России рассчитают потребность авиакомпаний в воздушных судах на ближайшие 10 лет

Это позволит понять, сколько заказов получат авиастроители





Правительство России до конца года оценит потребности авиакомпаний и возможности авиастроителей для формирования госзаказа на отечественную продукцию на ближайшие 10 лет. Такое решение было озвучено в ходе визита полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и премьер-министра РФ Михаила Мишустина на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

- Очень важно, чтобы мы закончили эту работу в этом году. Нам нужно сформировать государственный заказ, финансовую модель и точно понять, сколько заводы получат заказов, сколько авиакомпании получат самолётов. И соответственно, по НИОКРУ, по всей работе найти необходимые средства как федерального и региональных бюджетов, так и компаний, корпораций, которые в это вкладывают, - сказал Михаил Мишустин.Он также отметил, что поручение о долгосрочном планировании в авиастроительной отрасли поставлено Владимиром Путиным.- Президент недавно проводил совещание по авиастроительной отрасли, и у нас есть поручение на долгий горизонт планирования: сделать всё необходимое, чтобы совместить возможности наших производственных объединений, вообще производства всех видов самолётов с потребностями авиакомпаний, федеральных органов исполнительной власти, региональных, тех, кто нуждается в новом транспорте. Это важнейший элемент. Горизонт нашего планирования по поручению президента – 10 лет, - сказал глава кабмина.По словам зампреда правительства Бурятии - министра промышленности, торговли и инвестиций республики Антона Виноградова, для Бурятии решение правительства РФ очень актуально.- Оно позволит обеспечить заказами Улан-Удэнский авиазавод, а это увеличение объёмов производства, налоговых поступлений, сохранение рабочих мест. Наш авиазавод - системообразующее предприятие республики. На сегодняшний день авиазавод обеспечивает работой более 30% от занятых в обрабатывающей промышленности, а это более 5 тысяч рабочих мест, дает республике порядка 10-15% ежегодных налоговых поступлений, - отметил зампред правительства РБ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии