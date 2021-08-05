Глава Бурятии о дороге в Еравне: «Всех дорожников отправим по ней на «Запорожце»

«Дорога плохая», признал Алексей Цыденов
Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Еравнинский район. Алексей Цыденов посетит социальные объекты и объекты инфраструктуры, также проведет прямой эфир с жителями района. На открытии моста через реку Эгита в Еравнинском районе руководитель республики оценил качество региональной дороги.
- Мост есть, дорога почти есть. Дорога плохая. По ней сегодня проехал в очередной раз. Всех дорожников отправим по этой дороге на «Запорожце», потом спросим, - сказал Алексей Цыденов.
Напомним, трасса Улан-Удэ – Романовка - Чита - одна из самых «убитых» дорог в республике. Ее ремонт начался в прошлом году и продолжился в этом. Общая протяженность ремонтируемого участка составит 60 км. Работы выполняет ООО «ТК Пеко», их стоимость составляет 351,5 млн рублей.
Фото и видео: «Номер один»
В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.