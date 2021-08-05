Глава Бурятии о дороге в Еравне: «Всех дорожников отправим по ней на «Запорожце»

«Дорога плохая», признал Алексей Цыденов





Сегодня утром глава Бурятии Алексей Цыденов выехал с рабочим визитом в Еравнинский район. Алексей Цыденов посетит социальные объекты и объекты инфраструктуры, также проведет прямой эфир с жителями района. На открытии моста через реку Эгита в Еравнинском районе руководитель республики оценил качество региональной дороги.

- Мост есть, дорога почти есть. Дорога плохая. По ней сегодня проехал в очередной раз. Всех дорожников отправим по этой дороге на «Запорожце», потом спросим, - сказал Алексей Цыденов.







