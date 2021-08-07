Максим Бувалин: в первую очередь дела

Кандидат в Госдуму от «Новых людей» Бурятии рассказал о своем пути

6 августа Максим Бувалин был официально зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по Республике Бурятия. Он представляет партию «НОВЫЕ ЛЮДИ», которая в регионах опирается на активистов и общественников. Именно эта партийная позиция привлекла Максима. «Я нашел единомышленников, людей, которые не бросают слов на ветер. Активисты партии реализуют пусть и не большие, но нужные проекты. И это намного важнее множества слов», - говорит Максим Бувалин.

Все мы родом из детства

Максим Бувалин родился 1986 году в семье простых работников Улан-Удэнского приборостроительного объединения. Семья, как и многие в то время испытывала большие финансовые трудности, поэтому у Максима было очень скромное детство. Через три года после рождения сына отец Максима получил инвалидность из-за болезни ног, но продолжил работу на заводе, чтобы не свешивать бремя финансовой ответственности на свою супругу. Максим рос, как обычный ребенок, ходил в детский сад «Аленушка», после которого пошел учиться в школу №40.

Учился он хорошо и по предложению своего лучшего друга и одноклассника решил после 9 класса поступить в Железнодорожный колледж. Отец Максима уже не мог работать из-за инвалидности, работала только мама, у которой к тому времени уже было выявлено онкозаболевание. Денег едва хватало на жизнь и поэтому речь шла только о поступлении на бюджетные места. Но мама успела порадоваться аттестату Максима и умерла...

- Мама была невероятно добрым человеком, несмотря на наши скромные возможности она всегда старалась всем помочь. Я помню, как ждал её с работы домой, простаивая по несколько часов на балконе, просто для того чтобы её обнять, - рассказывает Максим.

После потери мамы Бувалин решил вернуться в школу. Отец решение сына поддержал и снова пошел работать со словами: «Ты не будешь одеваться и выглядеть хуже, чем другие, у тебя будет необходимый школьный инвентарь и литература, но только учись». И Максим учился, совмещая учебу с работой мойщика машин и подработкой грузчиком.

Большая футбольная семья

Параллельно со школой Максим начал заниматься в секции футбола на стадионе 25-летия Бурятской АССР. Свою футбольную карьеру Бувалин начал в команде ЛВРЗ. Первыми тренерами Максима были Вадим Алексеевич Титов и Сергей Селиверстович Иванов. Успешные занятия футболом дали Максиму шанс попасть сначала в детскую, а потом и в юношескую сборные команды Бурятии. А позже по предложению первого тренера Титова перейти из команды ЛВРЗ в более перспективную команду «Локомотив» под руководством Владимира Викторовича Белобородова и Александра Викторовича Фильшина. Там он и познакомился с Владимиром Гранатом. Благодаря спорту Максиму удалось поездить по городам Сибири и Дальнего Востока, поучаствовать в чемпионатах России и стать неоднократным призером и победителем республиканских и городских соревнований.

От электромонтера до руководителя







После успешного окончания школы перед Максимом встал выбор: поступать на очную учебу и продолжать в свободное от учебы время зарабатывать разовой работой или уйти на заочное и искать постоянное место работы. Бувалин не сомневаясь выбрал второй вариант. Он больше не мог смотреть на то как отец из последних сил старается прокормить семью.

Максим поступил в ВСГТУ на заочное отделение Электротехнического факультета по специальности «Инженер-электрик» и пошёл учиться на курсы электромонтёра, объявленные МУП «Городские электрические сети». После которых Максима приняли электромонтёром. Фактически Максим взял всё финансовое обеспечение семьи на себя и попросил папу уволиться с работы.

Работа была не лёгкой, учитывая отсутствие опыта, ему приходилось постоянно торчать на лопате и ломе, откапывая траншеи для своих более опытных коллег которые занимались ремонтом и восстановлением кабельных линий. И это всё приходилось совмещать с тренировками по футболу: днём – копка траншей, вечером – занятия футболом.

Через два года совмещения Максиму пришлось сделать выбор в пользу работы. Он обучался теории в институте, а практику успешно осваивал на работе, благодаря чему повышал свою квалификацию и разряд. В 2007 году Бувалину предложили стать мастером Электромеханических мастерских. Работа заключалась в планово-предупредительном ремонте трансформаторных подстанций, строительстве новых трансформаторных подстанций, ремонте электротехнического оборудования, изготовления деталей, элементов и материалов для функционирования электросетевого комплекса. В 2009 году электросетевой комплекс МУП Городские электросети» перешел в состав АО «Улан-Удэ Энерго» где Максим работал уже мастером Советского района электрических сетей. В зоне ответственности оказалась бесперебойная работа, обслуживание и эксплуатация трансформаторных подстанций самого большого – Советского района г. Улан-Удэ.

Находки и потери

В конце 2009 года Максим познакомился со своей будущей супругой, в июне 2010 они расписались и сыграли свадьбу, а в конце ноября у пары родился сын.

- Мы познакомились в соцсетях – она написала первой, и мы встретились. Меня в ней привлекли простота, открытая душа и лёгкость в общения. Я сразу понял, что это мой человек.

В 2011 ушел из жизни папа Максима.

- Папа тяжело болел, но старался всегда быть на позитиве, он никогда не показывал, как ему тяжело и тем более не проявлял слабость. Он и мне не давал проявлять свою слабину во всех возрастах, всегда учил терпеть и несмотря ни на что идти вперед с высоко поднятой головой, - делится воспоминаниями Максим. – Помню даже в самые тяжелые моменты нашей жизни – ещё до смерти мамы, когда у нас не было возможности отпраздновать чей-то день рождения, он втыкал в булку хлеба свечи и мы их задували. Несмотря на то что было тяжело – было весело, он умел поднять настроение.

В том же году Бувалина назначили начальником Советского РЭС. Один из самых сложных районов города достался в управление 25-тилетнему парню и он уверенно справился с этой задачей. Итогом работы стало доверие руководства. И несмотря на то, что в тот момент практически весь высший менеджмент назначался из приезжих специалистов, в 2015 году Бувалин был назначен заместителем генерального директора- главным инженером предприятия. В конце 2017 года стал исполняющим обязанности ген. директора, а в июне 2018 был назначен генеральным директором АО «Улан-Удэ Энерго».

И снова гол

С 2011 года начал помогать детскому футболу Бурятии и Улан-Удэ. Всё начиналось с оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые не могли выехать на различные соревнования. После оказывал помощь в организациях турниров и это привело к открытию футбольной школы.

- Я не люблю про это говорить, но помогал и буду помогать пока есть возможность. «Большие звезды светят малым» - это не мой турнир, а турнир Владимира Граната, я просто организатор. «Кубок друзей» - турнир, созданный мной и Владимиром Белобородовым в память о молодых футболистах, которых с нами нет. К сожалению, ушёл и Владимир Викторович, поэтому этот турнир в память и о нём. Его цель – научить ребят дружить и показать им что футбол — это не просто игра, а ещё и прекрасная возможность найти друзей на всю жизнь, ведь командные игры сближают.

В 2019 Бувалин открыл в Улан-Удэ официальную школу московского Спартака, чтобы дать нашим детям возможность пройти просмотр в одной из лучших Академий страны.

Он не любит говорить и о том, что многие годы он помогает детским домам и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также тем, кто экстренно нуждается в медпомощи, требующей финансовых затрат. Он не любит говорить, но он делает.

- Я знаю, что и как надо делать. Надо менять отношение к детскому спорту, отношение людей к вопросам экологии, а еще отношение властей к людям. У меня есть свои идеи и проекты, которые я уже начал реализовать и продолжу ими заниматься несмотря на итоги выборов, - говорит Максим.





фото Алексея Ловцова