Байкал под угрозой. План спасения есть

В Улан-Удэ с рабочим визитом побывал председатель партии «ЯБЛОКО»





9 июля в Улан-Удэ с рабочим визитом побывал председатель Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» Николай Рыбаков. Столица Бурятии стала заключительной точкой в поездке по городам Восточной Сибири. Политик также побывал в Красноярске, Иркутске, Байкальске, Селенгинске, других городах и поселках.

Разработать стратегическую экологическую оценку воздействия на окружающую среду для каждой особой экономической зоны Байкальской территории.





Обеспечить строительство очистных сооружений, выполнить работы по восстановлению или устройству новых коллекторов в населенных пунктах на берегах озера. Обязать использование всеми судами, работающими на Байкале, замкнутого цикла для того, чтобы не допускать сброса отходов в озеро.





Основной темой работы Николая Рыбакова в Иркутской области и Бурятии стало представление плана по спасению Байкала. «ЯБЛОКО» со своего основания в 1993 году известна как партия, профессионально занимающаяся экологическими вопросами. Сам Рыбаков до прихода в федеральную политику руководил экологическим правозащитным центром «Беллона» и был редактором журнала «Экология и право». В 2010 году он вместе с руководителями «Гринпис России» и Всемирного фонда дикой природы передал руководству ЮНЕСКО 125000 подписей россиян, собранных в защиту Байкала.Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, состоящий из 218 объектов, и находится под международной охраной. Но он в этом списке является объектом, состояние которого вызывает большую тревогу.«После закрытия БЦБК появился шанс на спасение озера Байкал, но появляются новые угрозы. Экологи и ЮНЕСКО добиваются введения по-настоящему эффективных мер по охране Байкала, а наше правительство делает все ровно наоборот. Много решений против Байкала было принято в прошлом, 2020 году.Например, отменена обязательная государственная экологическая экспертиза при строительстве транспортных, в первую очередь железнодорожных объектов в Байкальской зоне. Делается все это под эгидой необходимости развития экономики и туризма, строительства новых дорог. Но приоритетом должно быть сохранение уникального озера – ведь если его загубить окончательно, то уже не понадобится никакое развитие туризма», - говорит Николай Рыбаков.Он и его единомышленники также считают серьезнейшей ошибкой решение использовать Байкал как водохранилище для Иркутской ГЭС. Изменяющийся уровень воды бьет по нерестилищам рыб, губит гнездовья птиц в дельте Селенги, в низовьях, затапливаются и разрушаются берега.«Полагаю, что должны быть выполнены следующие действия для спасения озера Байкал и нормализации обстановки на Байкальской природной территории.По итогам оценки утвердить комплексный план развития Байкальской зоны, включающий в себя природоохранные мероприятия и планы социально-экономического развития населенных пунктов.Завершить ликвидацию накопленного вреда от БЦБК. Так как комбинат выводился из эксплуатации без плана, на берегу остались опасные отходы, и они являются серьезнейшей угрозой безопасности озера и всего региона. Постоянные землетрясения и паводки грозят катастрофическим загрязнением – в случае попадания отходов в озеро вред будет сопоставим с влиянием, которое мог оказать сам комбинат за 700 лет своей работы.Запретить внесение точечных изменений в план развития. Необходимо прекратить практику, когда в угоду тому или иному крупному бизнесмену разрешают реализовывать сомнительные проекты в Байкальской зоне. Если что-то требуется изменить, то это должно производиться комплексно, а к обсуждению должны обязательно привлекаться ученые и общественность.Провести комплексную оценку влияния регулирования уровня воды на состояние озера. Байкал нельзя рассматривать как резервуар воды для ГЭС. Временное разрешение на диапазон допустимых колебаний уровня воды в 2 - 3 раза должно быть отменено.Принять решение об обязательности проведения экологической экспертизы при проведении любых работ по строительству новых объектов на территории охранной зоны.Допустить специалистов ЮНЕСКО на Байкальскую природную территорию, чтобы те могли оценить угрозы озеру. Не препятствовать работе миссии и предоставить доступ ко всем соответствующим документам. Члены комиссии должны свободно встречаться и общаться с федеральными и региональными властями, представителями общественных организаций и бизнеса, жителями.Прекратить давление на гражданское общество. Одной из первых организаций, попавших под каток признания «иностранными агентами», в 2015 году стала «Байкальская экологическая волна» – организация, еще со времен перестройки боровшаяся за спасение озера. Такое законодательство должно быть отменено.Выполнение этих пунктов позволит остановить продолжающееся загрязнение озера и начать его восстановление. Время спасать Байкал», - говорит Николай Рыбаков.Валентин Соколов, «Номер один»