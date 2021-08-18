В Бурятии появился главный архитектор

Им стал Александр Маренич, бывший главный архитектор Улан-Удэ



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Александра Маренича на должность заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса – председателя Комитета по архитектуре и территориальному планированию, главного архитектора РБ.

Напомним, в начале июня Александр Маренич был признан



Справка



Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. В 2001 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Архитектура».



С июля 2001 по январь 2003 года занимал должность архитектора в ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» в Иркутске. Затем до апреля 2006 года являлся главным специалистом – архитектором комитета администрации поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.



С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» в Улан-Удэ. Также работал в должности главного архитектора проектов ООО «Антарктида».



С 2013 по 2018 год занимал пост председателя Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству мэрии Улан-Удэ – главного архитектора города.



Фото: «Номер один» Напомним, в начале июня Александр Маренич был признан победителем конкурса на эту должность. Конкуренцию ему составлял главный специалист Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, архитектор по Октябрьскому району Александр Батуев.Александр Маренич родился 7 февраля 1978 года в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района Иркутской области. В 2001 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Архитектура».С июля 2001 по январь 2003 года занимал должность архитектора в ООО «Архстройсервис», ООО «Архстройсервис – Индустрия» в Иркутске. Затем до апреля 2006 года являлся главным специалистом – архитектором комитета администрации поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.С апреля 2006 по декабрь 2011 – архитектор отдела ОАО «Бурятгражданпроект» в Улан-Удэ. Также работал в должности главного архитектора проектов ООО «Антарктида».С 2013 по 2018 год занимал пост председателя Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству мэрии Улан-Удэ – главного архитектора города.Фото: «Номер один»

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