Вячеслав Дамдинцурунов: «Проблемы пригорода Улан-Удэ будем решать у главы Бурятии»

В республике продолжается предвыборная кампания



Вячеслав Дамдинцурунов поднимает проблемы дачных и садоводческих товариществ до уровня главы Бурятии. Коммунисты сделали фильм про своего кандидата. Неизвестные срывают плакаты Оксаны Бухольцевой. ЛДПР ездит по районам. Таковы последние новости о предвыборной кампании в Бурятии.



Вчера кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов посетил несколько СНТ, ДНТ и поселков Советского района. Руководители товариществ поделились с Вячеславом Дамдинцуруновым основными проблемами:



- Председатели СНТ работают без полномочий. В СНТ живут люди, рождаются дети. У нас большие экологические проблемы: вода в небетонированных колодцах, угроза наводнения. Большие проблемы с вывозом мусора, отсутствие дорог и объектов соцкультбыта.



Кандидат Вячеслав Дамдинцурунов подчеркнул, что знает о проблемах жителей пригородов столицы Бурятии:



- За 15-20 прошедших лет много людей поселились в пригороде Улан-Удэ. Понимаю, это произошло не от хорошей жизни. И то, что надо комплексно развивать территории, тоже понимаю. Сейчас должен быть создан комплексный план развития каждого района. Начинаю смотреть существующие комплексные планы. Они формальные, каким-то специалистом мельком написанные, на общественных слушаниях не отработанные. Они ни о чем.



Далее Вячеслав Дамдинцурунов предложил задействовать главу Бурятии Алексея Цыденова:



- Предлагаю создать на уровне правительства Бурятия рабочую группу по вопросам ДНТ и СНТ, в которую войдут глава республики, главы районных администраций и руководители СНТ и ДНТ. Надо сообща решать проблемы жителей.



Другие кандидаты и партии занимались своими предвыборными мероприятиями. ЛДПР и ее кандидат Сергей Дорош на прошлой неделе посетили Джидинский и Селенгинский районы. В ближайшие дни планируют политический десант в Баргузин и Кижингу.



КПРФ и Баир Цыренов презентовали в Youtube 30-минутный фильм о путешествии кандидата в Баргузинский и Курумканский районы Бурятии. А малолетний ребенок Баира Цыренова попал в Инстаграм-сюжет политика во время расклейки предвыборной агитации, после чего в социальных сетях началась бурная дискуссия о нравственности использования детей в предвыборной кампании.



Неприятные новости поступили от Оксаны Бухольцевой - в Улан-Удэ у нее сорвали предвыборный плакат с ее изображением. Она выразила недоумение по этому поводу. Общественность также осудила такое поведение.



Сергей Зверев с начала недели ограничился выставлением в своих аккаунтах соцсетей постов селебрити в свою поддержку.







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