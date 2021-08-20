В правительстве Бурятии не подтвердили отставку Натальи Тумуреевой

Она останется работать на своем посту



В правительстве Бурятии прокомментировали конкурс по формированию кадрового резерва для замещения должности заместителя министра природных ресурсов и экологии РБ - председателя Комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Как сообщал «Номер один», эту должность сейчас занимает Наталья Тумуреева. Однако, как заверили в правительстве, речи об ее отставке не идет.

- В министерстве природных ресурсов будет введена должность третьего заместителя министра, на нее сейчас уже ищут кандидатов. Однако поскольку новая должность еще не введена, конкурс формально проводится на должность, которую сейчас занимает Наталья Тумуреева, - пояснил источник в правительстве.



Напомним, сейчас по штатной структуре у министра природных ресурсов и экологии Бурятии два зама: Наталья Тумуреева и недавно назначенный Антон Будунов.



Фото: «Номер один» - В министерстве природных ресурсов будет введена должность третьего заместителя министра, на нее сейчас уже ищут кандидатов. Однако поскольку новая должность еще не введена, конкурс формально проводится на должность, которую сейчас занимает Наталья Тумуреева, - пояснил источник в правительстве.Напомним, сейчас по штатной структуре у министра природных ресурсов и экологии Бурятии два зама: Наталья Тумуреева и недавно назначенный Антон Будунов.Фото: «Номер один»

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