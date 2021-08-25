Зампред правительства Бурятии вновь не нашел рабочих на строящемся объекте

Строительство поликлиники в Тарбагатае идет с отставанием от графика



Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников съездил с проверкой на строительство поликлиники в селе Тарбагатай. Строительство этого объекта началось в 2020 году, его ведет компания «Бурятпроектреставрация». На возведение поликлиники выделено 480 млн рублей в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий.

Как сообщили в Минстрое Бурятии, Евгений Луковников посетил объект рано утром, однако в 8.00 рабочих на месте не было. В 9 часов утра работы также не начинались. По словам руководства подрядной организации, данная ситуация - исключение из правил, и обычно рабочий день здесь начинается в 9 утра. Однако зампред правительства, в свою очередь указал на отставание от графика.



«Пока световой день позволяет, у вас работы должны начинаться в 8 утра. Формируйте план работ по максимуму. У вас уже в полную силу должны идти отделочные работы, а пока я этого не вижу. Пока погода хорошая срочно приступайте к благоустройству территории. Нужно догнать график и сдать объект в этом году», - распорядился Евгений Луковников.



Зампред также дал поручение руководству Управления капитального строительства более тщательно следить за ходом работ и незамедлительно сообщать в случае каких-либо проблем.



«Если есть проблемы у подрядчика, мы будем решать. Это далеко не первый объект, когда мы строим все вместе, как говорится. Главное не молчать и во время докладывать мне о проблемах», - добавил Евгений Луковников



В свою очередь, руководство подрядной организации заверило, что до 1 ноября все основные работы по строительству будут выполнены.



Напомним, в июне высокопоставленный чиновник проверял ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах. Там он также



Фото: Минстрой Бурятии Как сообщили в Минстрое Бурятии, Евгений Луковников посетил объект рано утром, однако в 8.00 рабочих на месте не было. В 9 часов утра работы также не начинались. По словам руководства подрядной организации, данная ситуация - исключение из правил, и обычно рабочий день здесь начинается в 9 утра. Однако зампред правительства, в свою очередь указал на отставание от графика.«Пока световой день позволяет, у вас работы должны начинаться в 8 утра. Формируйте план работ по максимуму. У вас уже в полную силу должны идти отделочные работы, а пока я этого не вижу. Пока погода хорошая срочно приступайте к благоустройству территории. Нужно догнать график и сдать объект в этом году», - распорядился Евгений Луковников.Зампред также дал поручение руководству Управления капитального строительства более тщательно следить за ходом работ и незамедлительно сообщать в случае каких-либо проблем.«Если есть проблемы у подрядчика, мы будем решать. Это далеко не первый объект, когда мы строим все вместе, как говорится. Главное не молчать и во время докладывать мне о проблемах», - добавил Евгений ЛуковниковВ свою очередь, руководство подрядной организации заверило, что до 1 ноября все основные работы по строительству будут выполнены.Напомним, в июне высокопоставленный чиновник проверял ход строительства дорог в Прибайкальском и Селенгинском районах. Там он также не обнаружил рабочих. После этого контракт с подрядной организацией был расторгнут Фото: Минстрой Бурятии

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