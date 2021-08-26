Алексей Бадарханов отказался участвовать в выборах депутатов Госдумы

Экс-кандидат сосредоточится на помощи землякам





25 августа Центризбирком принял решение об исключении Алексея Бадарханова из списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». С такой просьбой обратился сам бывший кандидат. Он пояснил, что должен помочь своим землякам разобраться с проблемами, требующими безотлагательного решения.

Алексей Бадарханов был №1 в региональной группе кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» по Республике Бурятии, Республике Саха (Якутия) и Иркутской области. В процессе избирательной кампании он почти ежедневно проводил встречи с жителями региона. По словам Алексея, некоторые проблемы, которыми поделились с ним люди, требуют срочного решения. Поэтому он пожертвовал своей политической карьерой ради помощи землякам.«После того как мы с командой начали вести активную избирательную кампанию, в адрес партии поступило множество идей и предложений от молодёжи. Я понял, что для их решения необходимо создавать сообщество, которое сформировало бы единый пакет запросов от молодых людей, студентов и предпринимателей, бизнесменов и молодых специалистов бюджетной сферы, а также просто неравнодушных граждан с активной гражданской позицией. Им, как и мне, не все равно, и – да, нам больше всех надо!», – сказал он.В рамках сообщества Алексей Бадарханов и его соратники будут поднимать острые вопросы и призывать к их обсуждению. Он также отметил, что «Новые люди» накопили весомый ресурс и получили поддержку жителей Бурятии. Алексей продолжит работу в партии, используя для решения проблем региона все имеющиеся возможности.Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу – 15%. В этом году Новые люди участвуют в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.Фото: предоставлено партией «Новые люди»