Депутаты Хурала Бурятии призвали не увеличивать давление на бизнес

В республике идет переоценка кадастровой стоимости недвижимости





ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки» завершает процедуру государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в Бурятии. С промежуточными результатами переоценки ознакомили депутатов Народного Хурала.

Как сообщили в пресс-службе парламента, инициатором проведения совещания выступил Комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. По словам председателя комитета Дмитрия Швецова, периодичность оценки предусмотрена федеральным законом. Предыдущая оценка объектов капитального строительства проводилась в республике в 2016 году. От этой стоимости зависит размер начисляемого налога на имущество физических лиц и налога на имущество организаций в отношении административно-деловых центров, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.- Сейчас важно ознакомить население с промежуточными результатами, чтобы в случае несогласия с новой стоимостью, гражданин имел возможность ее откорректировать, - отметил Дмитрий Швецов. - Мы учли прошлогодний опыт, когда после кадастровой переоценки земельных участков, получили многочисленные жалобы. Люди оспаривали результаты в судебном порядке. Чтобы избежать повторения договорились основные позиции «проговорить» - шире ознакомить общественность с данными переоценки.О результатах доложила руководитель центра Марина Коротич. Она отметила, что оценка объектов капительного строительства в Бурятии по состоянию на 1 января 2021 года произведена в соответствие с федеральным законодательством и по методике, утвержденной Минэкономразвития России. Всего переоценка проведена в отношении 547575 объектов: зданий - 239446, помещений - 294851, сооружений - 11375, машино-мест- 521, объектов незавершенного строительства - 1382.- Согласно методике объекты были разбиты по 10 группам. Основные факторы, влияющие на оценку, это: их назначение, вид использования, площадь, сведения о местоположении, расстояние от центра, год постройки, этажность, капитальность объекта, описание коммуникаций, - пояснила Марина Коротич.Предварительный рост всей кадастровой стоимости объектов республики составил 9,29 процентов, однако цифра разнится по группам. Проект отчета размещен в открытом доступе на официальном сайте «кадастр03.рф». Для устранения ошибки можно отправить свои замечания, заполнив заявку и приложив свои документы.Вопрос у депутатов Хурала вызвало выступление специалиста центра Светланы Воробьевой, рассказавшей о методике расчетов и формулах, определяющих итоговое значение.- Методика сделана на всю страну единой? Такой параметр, как «доходность» совершенно разные в Москве и Улан-Удэ. У нас в республике наблюдается экономический рост? - высказался парламентарий Вячеслав Покацкий. - Недопустимо увеличивать давление на бизнес. Из-за ковида мы не работали, сейчас загрузка только наполовину. Как сделать так, чтоб налоговая нагрузка не выросла? Мы же видим, что молодежь уезжает из Бурятии, предприниматели «уходят» в другие регионы… Давайте ответственнее отнесемся в этому вопросу.Во время обсуждения депутаты пришли к мнению, что в период парламентской работы над бюджетом на 2022 год важно учесть результаты переоценки объектов недвижимости. Для сохранения среднего и малого предпринимательства с учетом роста налогооблагаемой базы необходимо скорректировать налоговое законодательство республики, подчеркнули народные избранники.Фото: Хурал Бурятии