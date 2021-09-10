10.09.2021
Чита получила звание "Город трудовой доблести"

Чита получила звание "Город трудовой доблести"

Президент одобрил присвоение 12 городам РФ звания

Владимир Путин назвал 12 городов, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести". По его словам, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. В четверг президент провел заседание организационного комитета "Победа", на котором было принято такое решение.

"Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой победы", - заявил Путин. Президент назвал Алдан, Воркуту, Дзержинск, Кемерово, Кострому, Лысьву, Мончегорск, Оху, Ступино, Сызрань, Читу, Бологое.

Ранее президент РАН Александр Сергеев перечислил заслуги этих городов. Так якутский Алдан - ключевой центр добычи золота, горного хрусталя, слюды, а Чита внесла неоценимый вклад в победу над Квантунской армией - здесь концентрировались и получали необходимое снабжение части Красной армии.

Фото: администрация г. Чита




В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^