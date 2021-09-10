Чита получила звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин назвал 12 городов, которым будет присвоено звание "Город трудовой доблести". По его словам, соответствующий указ будет подписан в самое ближайшее время. В четверг президент провел заседание организационного комитета "Победа", на котором было принято такое решение.

"Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России, крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой победы", - заявил Путин. Президент назвал Алдан, Воркуту, Дзержинск, Кемерово, Кострому, Лысьву, Мончегорск, Оху, Ступино, Сызрань, Читу, Бологое.

Ранее президент РАН Александр Сергеев перечислил заслуги этих городов. Так якутский Алдан - ключевой центр добычи золота, горного хрусталя, слюды, а Чита внесла неоценимый вклад в победу над Квантунской армией - здесь концентрировались и получали необходимое снабжение части Красной армии.