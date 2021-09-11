11.09.2021
ТОСы Бурятии дополнительно получат 10 миллионов рублей

ТОСы Бурятии дополнительно получат 10 миллионов рублей

Вопрос об увеличении финансирования будет внесен на осеннюю сессию Хурала

Об этом заявил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на конференции «Роль и задачи представительных органов местного самоуправления на современном этапе», посвященной 355-летию основания Улан-Удэ.

На открытии конференции обсуждались вопросы деятельности представительных органов власти. Председатель Совета депутатов Закаменского района Санжеева Людмила в своем выступлении подняла вопросы финансирования социально-значимых проектов ТОС и увеличения призового фонда республиканского конкурса «Лучший ТОС».

- Мы будем вносить на осеннюю сессию Народного Хурала увеличение финансирования ТОСов на следующий год на 10 млн с 60 до 70 млн рублей, ответил Алесей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
ТОСы


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