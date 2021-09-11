ТОСы Бурятии дополнительно получат 10 миллионов рублей

Вопрос об увеличении финансирования будет внесен на осеннюю сессию Хурала



Об этом заявил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов на конференции «Роль и задачи представительных органов местного самоуправления на современном этапе», посвященной 355-летию основания Улан-Удэ.



На открытии конференции обсуждались вопросы деятельности представительных органов власти. Председатель Совета депутатов Закаменского района Санжеева Людмила в своем выступлении подняла вопросы финансирования социально-значимых проектов ТОС и увеличения призового фонда республиканского конкурса «Лучший ТОС».



- Мы будем вносить на осеннюю сессию Народного Хурала увеличение финансирования ТОСов на следующий год на 10 млн с 60 до 70 млн рублей, ответил Алесей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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