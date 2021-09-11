Власти Улан-Удэ опасаются ухудшения ситуации с безнадзорными животными

С начала марта в столице Бурятии выпущено на волю почти 2500 бродячих собак



Всего с начала марта поступило 2335 заявок от жителей города, отловлено – 2862 особей. Из них в Железнодорожном районе – 1104, Советском районе – 987 и Октябрьском – 771. Содержится на карантине порядка 227 собак.



- Ситуация по безнадзорным животным у нас остается напряженной. Приближаются холода, так называемый брачный период, когда собаки начинают сбиваться в большие стаи. Для предотвращения нападения на людей и быстрого реагирования были открыты мобильные штабы в каждом районе города, - рассказал Александр Додоев, начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства.



Штабы, созданные во всех районах города, принимают обращения от жителей по телефонам в рабочие дни с 8.30 до 17.30 и через мессенджер «Вайбер» ежедневно.



Фото: «Номер один»





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