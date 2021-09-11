Ликвидация свалки в районе Бурятии вынудила бизнес вываливать мусор в лес

Непродуманность экологической политики приводит к печальным результатам



В ходе выездного рабочего совещания депутаты Народного Хурала проверили проведение работ по ликвидации «знаменитой» мусорной свалки в поселке Усть-Баргузин. Населенный пункт расположен на побережье озера Байкал.



В рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология» в июле этого года начались по вывозу мусора за пределы центральной экологической зоны.



- Это первый «мусорный» объект в Бурятии, который будет рекультивирован в рамках проекта «Чистая страна». Для этого выделено 421 млн рублей из федерального бюджета. Поэтому министерство тщательно контролирует проведение работ и исполнение контракта, - отметил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.



По словам подрядчика Дениса Тонконогова отходы вывозят на полигоны, расположенные в Гусиноозерске Селенгинского района и в Заиграево Заиграевского района. Будет вывезено со свалки свыше 187 тысяч кубических метров твёрдых бытовых (коммунальных) отходов IV-V классов опасности. Затем земельный участок площадью более 8,7 га ожидает рекультивация.



- Туристы все время возмущаются, что рядом с Байкалом находится такая свалка. Мы видим, что работа идет. Отсюда вывозится мусор. Надеемся, что когда-то увидим здесь молодой, растущий лес. Я думаю это большое дело для Усть-Баргузинского сельского поселения, для района, и в целом для перспективы развития туризма на Байкале, - сказал председатель хуральского комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев.



Закрытие свалки привело к другим проблемам. Пилорамы стали избавляться от строительного мусора и других небытовых отходов, выбрасывая их в лес. Глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницына обратилась к депутатам помочь решить данный вопрос.



Фото: «Номер один»





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