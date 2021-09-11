Федеральный бюджет добавит Бурятии больше двух миллиардов рублей на соцвыплаты

В Хурале уточнили доходы и расходы республиканской казны



На состоявшемся заседании бюджетного комитета Народного Хурала депутаты рассмотрели вопросы предстоящей сессии.



Законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на 2021-2023 годы представила заместитель министра финансов Лариса Самбарова. По ее словам доходы и расходы бюджета в 2021 году увеличиваются на 3,037 млрд рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов уточняется на 612,5 млн рублей, из них НДФЛ - 260,6 млн, налоги от «упрощенки» - 245,5 млн., налог на профессиональный доход - 15,6 млн.



Безвозмездные поступления из федерального бюджета составят 2,4 млрд: 2,231 млрд - субсидии на социальные выплаты, 100 млн на обеспечение дорожной деятельности, 36,2 млн - из средств резервного фонда Правительства РФ.



Докладывая о расходной части бюджета, Лариса Лазаревна остановилась на некоторых из них. Так предусматриваются расходы на создание новых мест в образовательных организациях в связи с ростом обучающихся. На классное руководство педагогическим работникам средних профессиональных образовательных учреждений выделяются 36,7 млн. На организацию обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан - 129,3 млн. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» увеличиваются расходы на 1,05 млн рублей. Прописываются расходы на приобретение жилья и премирование серебряного призера Олимпийских игр в Токио Светланы Гомбоевой и ее тренера.



Фото: pixabay.com





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