В Бурятии не планируют вводить курортный сбор с туристов в ближайшее время

По мнению экспертов, это может вызвать недовольство у населения республики



В Иркутской области власти идет обсуждение вопроса о введении курортного сбора с туристов - 100 рублей в сутки. Присоединить соседний регион к федеральному эксперименту о введении курортного сбора предложили местные чиновники. Собранные средства планируется направить на усмотрение властей субъекта. Как сообщается на сайте регионального агентства по туризму, в Иркутской области намерены рассмотреть вопрос о взимании курортного сбора, однако не ранее 2022 года. Правда с оговоркой - если позволит эпидемиологическая ситуация.



В Бурятии же смотрят на ситуацию иначе. В министерстве туризма Бурятии сообщили, что «вопрос о введении курортного сбора не обсуждается». Тем не менее, гарантий, что он не появится - пока никаких. Хотя сам вопрос, и это признают многие, пока не актуален.



- Курортный сбор с туристов финансовое положение бюджетов особо не поправит, но вызовет рост недовольства населения нашей республики, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Тем более, что введение курортного сбора сразу же столкнется с проблемой его администрирования. Дорог к Байкалу много, еще больше съездов, везде шлагбаумы не установишь.



По мнению экономиста, при введении нового налога возникает «этическая проблема».



- Население республики в значительной части обеднело за последние годы и у людей порой хватает средств лишь на отдых на Байкале, - полагает он. - В этих условиях облагать отдыхающих дополнительными поборами недопустимо.



Фото: «Номер один»





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