Главное в работе депутата — результат

Засучить рукава и приготовиться к труду и самоотдаче, а не к привилегиям и лаврам





Разобраться в максимально широком круге проблем и вникнуть во все аспекты местного хозяйства – все это ежедневная работа муниципального депутата. Как улучшить работу на местах и повысить эффективность представительных органов местного самоуправления – обо всем этом говорили на конференции муниципальных депутатов, которая прошла в Улан-Удэ.

- Мы все знаем, что не все ТОСы проходят республиканский этап, и в итоге появляется обида и недомолвки. И, тем не менее, для того чтобы было постоянное движение вперед, чтобы держать в тонусе наши ТОСы, мы разрабатываем районные конкурсы, финансируем их из нашей муниципальной программы и привлекаем другие внебюджетные средства. Но этого недостаточно, - поделилась Людмила Санжеева.





Одним из эффективных инструментов контроля показали себя регулярные рейды. Например, депутаты сделали более 120 выездов на объекты дорожного ремонта. Это принесло моментальный результат – количество дефектов у подрядчиков резко снизилось.







На открытии конференции Алексей Цыденов подчеркнул особую роль депутатского корпуса и важность принятия решений с участием всех органов власти.– Мы с вами вместе своей работой определяем, как наша республика будет развиваться, как люди будут жить. Излишне говорить, что все решения, имеющие отношение к бюджету, принимаются в условиях жесточайших компромиссов, дефицита средств, когда необходимо доказывать людям, почему мы выбираем для реализации тот или иной вопрос, и ваша работа здесь значима как никогда, – подчеркнул в своем видеобращении глава республики.Конференция проходила два дня. В первый день участники выступили с докладами о законотворческих инициативах, роли депутатов в формировании комфортной городской среды, взаимодействии депутатов с общественными организациями, правовой основе и использовании социальных медиа. В работе конференции приняли участие и члены правительства Бурятии, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ, районных Советов муниципальных образований республики, а также СМИ и представители общественности.Идейный вдохновитель конференции председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что обмен опытом крайне важен в работе депутатов.- Сегодня современные представители народа, которыми депутаты и являются, должны быть открыты, чтобы жители могли к нам обратиться, а мы должны решать вопросы жителей. Поэтому мы и говорим, что публичность должна быть. Без ежегодных отчетов трудно судить о нашей деятельности. И, работая с жителями вплотную через наказы, общественные приемные и отчитываясь о работе, мы повысим доверие избирателей. Наша общая работа с органами исполнительной власти на местах - поднять статус депутатов, дать возможность правительству республики увидеть, оценить и поддержать нашу деятельность.Особый интерес вызвали выступления районных депутатов. На местах именно они первыми сталкиваются с проблемами сельчан и помогают жителям не опускать руки. И здесь движущей силой давно стали территориальные общественные самоуправления.- Это основная движущая сила, и поэтому вопросов вокруг него много, ТОСы - это самые низы, люди, которые живут на местах с каждодневными проблемами, поэтому их мнение, их движение для власти очень важно! – поделилась Людмила Санжеева, председатель Совета депутатов МО «Закаменский район».При этом она отметила, что конкурс не решает всех проблем тосовцев.Ключевым качеством районного депутата она назвала самоответственность: «Во все времена местному самоуправлению Закаменского района приходилось решать сложные задачи: проблемы жизнеобеспечения города, спад экономики, сохранение объектов социальной сферы».Председатель райсовета Мухоршибирского района Баир Дашибальжиров сравнил свою работу с локомотивом.- Депутаты не могут сами решить все проблемы, мы можем это сделать только вместе с жителями. Инициатива прежде всего должна исходить от жителей, а депутат тут выступает как локомотив — если проблема не решается, то он ставит ее на контроль и «вытаскивает».В ответном слове Алексей Цыденов обрадовал районных депутатов новостью, что с этого года денежный фонд республиканского конкурса «Лучший ТОС» увеличили на 10 млн рублей.Сама конференция прошла максимально полезно и информативно. Так, замспикера Народного Хурала Татьяна Мантатова рассказала об особенностях законодательных инициатив от райсоветов. А депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков показал инструменты контроля выполнения наказов.Успешным опытом работы нового созыва городского Совета поделился и Чимит Бальжинимаев. Не секрет, что в Улан-Удэ количество обращений растет с каждым годом - только за первый год работы созыва поступило 2 388 обращений! Депутаты провели более 1 100 встреч с жителями округов, а на личных приемах побывали 954 человека.– Подрядчики начали понимать, что лучше выполнять свою работу один раз качественно, чем еще раз переделывать за свой собственный счет, – сообщил Чимит Бальжинимаев.Он также отметил, что в целом законодательная база местного самоуправления сформирована, однако некоторые вопросы еще остаются, и они должны решаться на местах с соответствующим на то финансированием.– Считаю необходимым продолжить работу по пересмотру межбюджетных отношений, повысить финансовую самостоятельность муниципалитетов для решения вопросов местного значения в текущем режиме. Необходимо принятие мер по увеличению собственных доходов бюджета, совершенствование организационных основ местной власти, повышение их эффективности, расширение выборных механизмов. Важным является вопрос развития публичной конкуренции и совершенствования ее механизмов особенно при формировании местного депутатского корпуса, – подвел итоги председатель Улан-Удэнского горсовета.Глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал его, отметив, что только слаженная работа дает развитие и конкретные результаты. Руководитель администрации правительства Бурятии Баир Цыренов предложил учредить конкурс на звание «Лучший депутат», который будет способствовать публичности народных избранников повышению доверия избирателей.Андрей Шевченко, «Номер один»Фото: горсовет Улан-Удэ