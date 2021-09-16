Глава Бурятии провел онлайн-встречу с жителями Северобайкальска

37 вопросов, которые поступили в соцсетях, взяты в работу администрацией города



Вечером 15 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провел прямой эфир с жителями города Северобайкальск. Свои вопросы направляли и пользователи социальных сетей. Все 37 вопросов, которые поступили в соцсетях, взяты в работу администрацией города, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Жителей волновали вопросы организации здравоохранения, экологии, управления жилищным хозяйством, инфраструктурные проблемы, которые прорабатываются правительством республики на федеральном уровне. Участники встречи обсудили строительство новой амбулатории врача общей практики в мкр Заречный.



- Сейчас разрабатывается ПСД, 1,1 млн рублей выделено на эти работы. В этом году завершим, и когда будет определена стоимость работ, будем подавать заявку в правительство на финансирование строительства амбулатории врача общей практики, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Также министр ответила на вопрос о решении проблем пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии. Она сообщила, что в ноябре в городе откроется центр гемодиализа. Работы идут в рамках плановых сроков.



Глава Бурятии принял решение о возмещении стоимости перелета беременным женщинам, вылетающим на родоразрешение в г. Улан-Удэ из северных районов – Северобайкальского, Муйского и г. Северобайкальск. Он дал поручение минздраву оценить потребность на сегодняшний день.



Поступили жалобы на отсутствие теплоснабжения в квартирах, порядка 30 домов еще не получили отопление. В городе этой проблемой уже занимаются.



Через социальные сети обратились жители 15 мкр. с просьбой решить вопрос по школьному автобусу для детей микрорайона.



- Помогите решить вопрос с маршрутом или школьным автобусом в 15 мкр. По городу собирают детей, а почему нельзя и ребятишек с 15 забирать тоже? - обратилась к Главе Бурятии жительница микрорайона.



Этот и другие вопросы взяты в работу правительством и администрацией города по поручению Алексея Цыденова.



- Было приятно получить напутствие для всего правительства от почетных ветеранов БАМа, что необходимо оправдать доверие и помощь нашего Президента и максимально эффективно отработать по строительству и обновлению очистных сооружений. Все обращения, которые поступили во время прямого эфира, будут отработаны. Хочу поблагодарить за участие, за неравнодушие жителей Северобайкальска. Вся история города основана на самоотверженном патриотизме, когда первопроходцы осваивали тайгу, сами создавали и благоустраивали суровые земли. И это качество есть у преемников, - отметил Алексей Цыденов.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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