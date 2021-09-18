Бурятия передумала отдавать Москве побережье Байкала

В случае одобрения нового закона Байкал станет федеральной территорией



Обсуждение вопроса о готовящемся на федеральном уровне законе о туристических территориях вышло на новый уровень. Глава Бурятии высказался резко против принятия такого документа и поручил отозвать письмо, подписанное зампредом правительства Иваном Альхеевым, в котором республика не возражает против концепции проекта. По словам Алексея Цыденова, есть риск, что в случае одобрения закона Госдумой, Байкал станет федеральной территорией.



Как писал «Номер один» в предыдущем номере, на федеральном уровне



Суть проекта – создание крупных территорий, которыми будет управлять некая управляющая компания, чьи полномочия угрожающе велики. Она не будет подчиняться ни правительству Бурятии, ни Хуралу и получит право изымать любые земли под свои цели.



Все это делается под предлогом развития туризма. На новых территориях будут действовать особые правила налогообложения и другие льготы для частных инвесторов, в чем, конечно, нет ничего плохого. Но механизмы реализации этой инициативы вызывают массу вопросов.



Тревожный звоночек



В минувшее воскресенье в правительстве Бурятии прошло первое заседание Совета представителей байкальских районов, чья задача – решать проблемы жителей прибрежных населенных пунктов, как правило, вытекающих из природоохранных ограничений.



На Совете выступила Галина Арсеньева – пенсионерка из Баргузинского района, известная своей активной позицией и борьбой с водоохранными ограничениями. Она и поведала присутствующим о проекте закона о туристских территориях.



- 29 июня 2021 года в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Присутствовали представители разных регионов. От Бурятии был Иван Александрович Альхеев (зампред правительства, курирующий деятельность министерств имущественных отношений, природы, туризма и культуры. – Прим. ред.), - рассказала она. - По инициативе комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы передан на рассмотрение проект о туристских территориях.



На этот законопроект Госдума начала собирать отзывы регионов страны. По словам общественницы, в соседней Иркутской области крайне обеспокоились возможными последствиями принятия такого документа. Проводились обсуждения на разных уровнях власти региона, общественные слушания и т. д. Однако в Бурятии – тишина.



- Предполагается, что нами будет управлять какая-то управляющая компания. Наши органы власти, и правительство, и Хурал, никак не смогут влиять на их деятельность. Стоит вопрос об изъятии земель, которые потребуются этой управляющей компании, без права обжалования в суде, - рассказывала Галина Арьсеньева.



«Замечаний нет»



По ее словам, от правительства Бурятии федералам ушло письмо, подписанное Иваном Альхеевым, в котором говорится следующее: «Уважаемый Борис Романович! (Пайкин – председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. – Прим. ред.) Правительство Республики Бурятия, рассмотрев концепцию проекта федерального закона о туристских территориях, сообщает об отсутствии замечаний». Правда, с оговоркой, что реализовать его невозможно из-за запретительных требований Федерального закона «Об охране озера Байкал». То есть в целом мы не возражаем.



- Алексей Самбуевич, я не знаю, сообщали ли вам, или ваши сотрудники взяли на себя эти полномочия? Почему никто не принял участия в обсуждении этого проекта? Почему такие глобальные законы, от которых зависит судьба жителей побережья Байкала, у нас не обсуждаются? Почему решаются кулуарно? – взывала к главе Бурятии Галина Арсеньева.



Иван Альхеев не стал отпираться и признал, что действительно подписал такой документ.



- Мы написали, что по первой части, по концепции, у нас замечаний нет, и в качестве предложения просили учесть следующее: что в рамках исполнения 94-го Федерального закона и 99-го Постановления создание туристских территорий в границах центральной экологической зоны не представляется возможным, - пояснил зампред.



Тот факт, что проект закона официально не показывали даже Народному Хуралу, подтвердил председатель экономического комитета республиканского парламента Анатолий Кушнарев.



- К сожалению, этот закон к нам в Хурал официально не поступал. Поэтому заключение до 15 августа мы физически не могли дать. Но я распечатал, посмотрел – там очень много неприятных моментов. Надо действительно обсудить на всех площадках. Это очень опасный для всех нас закон. Потому что мы можем потом не управлять территорией, на которой живем, - высказался он.



Выразить несогласие



Глава Бурятии, председательствующий на Совете через ВКС, высказался однозначно: письмо с согласием отозвать с формулировкой «в целом не поддерживаем, замечания представим».



- Чтобы в самом отзыве слышалась наша неподдержка, - сказал Алексей Цыденов.



По его словам, законопроект нужно внимательно изучить на уровне министерств, Хурала и общественности. Ведь расхлебывать последствия поспешно принятого закона бывает очень непросто.



- Мы каждый год занимаемся тем, что правим законодательство, - обратился он к Ивану Альхееву. - Вы сами, как глава Тункинского района, нахлебались от этих ограничений. И знаете, что это такое. Всегда первоначальная редакция закона проходит быстро и просто, а потом на то, чтобы поменять какие-то нормы, уходят чуть ли не десятилетия.



Алексей Цыденов обратил внимание на то, что этот закон впоследствии могут привязать к поправке в Конституцию, которая вводит понятие федеральных земель, то есть территорий, управляемых из Москвы.



- Когда эта тема проходила, я отдельно в администрации президента разговаривал, с Думой, где меня заверили, что Байкал не подпадает под федеральные земли, - рассказал глава. - Я еще тогда, на стадии подготовки поправок в Конституцию, высказывал свою позицию, что категорически против, и меня поддержали.



Таким образом, власти Бурятии все же обратили внимание на готовящуюся законодательную бомбу, которая в случае «взрыва» могла бы наделать много шума и вызвать народное негодование. Хочется верить, что в Думе все же прислушаются к Бурятии, и даже если одобрят этот закон, то хотя бы исключат из него «феодальные» нормы, позволяющие федералам управлять территорией у Байкала.



Станислав Сергеев, «Номер один». Обсуждение вопроса о готовящемся на федеральном уровне законе о туристических территориях вышло на новый уровень. Глава Бурятии высказался резко против принятия такого документа и поручил отозвать письмо, подписанное зампредом правительства Иваном Альхеевым, в котором республика не возражает против концепции проекта. По словам Алексея Цыденова, есть риск, что в случае одобрения закона Госдумой, Байкал станет федеральной территорией.Как писал «Номер один» в предыдущем номере, на федеральном уровне готовится проект закона «О туристских территориях и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».Суть проекта – создание крупных территорий, которыми будет управлять некая управляющая компания, чьи полномочия угрожающе велики. Она не будет подчиняться ни правительству Бурятии, ни Хуралу и получит право изымать любые земли под свои цели.Все это делается под предлогом развития туризма. На новых территориях будут действовать особые правила налогообложения и другие льготы для частных инвесторов, в чем, конечно, нет ничего плохого. Но механизмы реализации этой инициативы вызывают массу вопросов.В минувшее воскресенье в правительстве Бурятии прошло первое заседание Совета представителей байкальских районов, чья задача – решать проблемы жителей прибрежных населенных пунктов, как правило, вытекающих из природоохранных ограничений.На Совете выступила Галина Арсеньева – пенсионерка из Баргузинского района, известная своей активной позицией и борьбой с водоохранными ограничениями. Она и поведала присутствующим о проекте закона о туристских территориях.- 29 июня 2021 года в Москве состоялось заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ. Присутствовали представители разных регионов. От Бурятии был Иван Александрович Альхеев (зампред правительства, курирующий деятельность министерств имущественных отношений, природы, туризма и культуры. – Прим. ред.), - рассказала она. - По инициативе комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы передан на рассмотрение проект о туристских территориях.На этот законопроект Госдума начала собирать отзывы регионов страны. По словам общественницы, в соседней Иркутской области крайне обеспокоились возможными последствиями принятия такого документа. Проводились обсуждения на разных уровнях власти региона, общественные слушания и т. д. Однако в Бурятии – тишина.- Предполагается, что нами будет управлять какая-то управляющая компания. Наши органы власти, и правительство, и Хурал, никак не смогут влиять на их деятельность. Стоит вопрос об изъятии земель, которые потребуются этой управляющей компании, без права обжалования в суде, - рассказывала Галина Арьсеньева.По ее словам, от правительства Бурятии федералам ушло письмо, подписанное Иваном Альхеевым, в котором говорится следующее: «Уважаемый Борис Романович! (Пайкин – председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. – Прим. ред.) Правительство Республики Бурятия, рассмотрев концепцию проекта федерального закона о туристских территориях, сообщает об отсутствии замечаний». Правда, с оговоркой, что реализовать его невозможно из-за запретительных требований Федерального закона «Об охране озера Байкал». То есть в целом мы не возражаем.- Алексей Самбуевич, я не знаю, сообщали ли вам, или ваши сотрудники взяли на себя эти полномочия? Почему никто не принял участия в обсуждении этого проекта? Почему такие глобальные законы, от которых зависит судьба жителей побережья Байкала, у нас не обсуждаются? Почему решаются кулуарно? – взывала к главе Бурятии Галина Арсеньева.Иван Альхеев не стал отпираться и признал, что действительно подписал такой документ.- Мы написали, что по первой части, по концепции, у нас замечаний нет, и в качестве предложения просили учесть следующее: что в рамках исполнения 94-го Федерального закона и 99-го Постановления создание туристских территорий в границах центральной экологической зоны не представляется возможным, - пояснил зампред.Тот факт, что проект закона официально не показывали даже Народному Хуралу, подтвердил председатель экономического комитета республиканского парламента Анатолий Кушнарев.- К сожалению, этот закон к нам в Хурал официально не поступал. Поэтому заключение до 15 августа мы физически не могли дать. Но я распечатал, посмотрел – там очень много неприятных моментов. Надо действительно обсудить на всех площадках. Это очень опасный для всех нас закон. Потому что мы можем потом не управлять территорией, на которой живем, - высказался он.Глава Бурятии, председательствующий на Совете через ВКС, высказался однозначно: письмо с согласием отозвать с формулировкой «в целом не поддерживаем, замечания представим».- Чтобы в самом отзыве слышалась наша неподдержка, - сказал Алексей Цыденов.По его словам, законопроект нужно внимательно изучить на уровне министерств, Хурала и общественности. Ведь расхлебывать последствия поспешно принятого закона бывает очень непросто.- Мы каждый год занимаемся тем, что правим законодательство, - обратился он к Ивану Альхееву. - Вы сами, как глава Тункинского района, нахлебались от этих ограничений. И знаете, что это такое. Всегда первоначальная редакция закона проходит быстро и просто, а потом на то, чтобы поменять какие-то нормы, уходят чуть ли не десятилетия.Алексей Цыденов обратил внимание на то, что этот закон впоследствии могут привязать к поправке в Конституцию, которая вводит понятие федеральных земель, то есть территорий, управляемых из Москвы.- Когда эта тема проходила, я отдельно в администрации президента разговаривал, с Думой, где меня заверили, что Байкал не подпадает под федеральные земли, - рассказал глава. - Я еще тогда, на стадии подготовки поправок в Конституцию, высказывал свою позицию, что категорически против, и меня поддержали.Таким образом, власти Бурятии все же обратили внимание на готовящуюся законодательную бомбу, которая в случае «взрыва» могла бы наделать много шума и вызвать народное негодование. Хочется верить, что в Думе все же прислушаются к Бурятии, и даже если одобрят этот закон, то хотя бы исключат из него «феодальные» нормы, позволяющие федералам управлять территорией у Байкала.Станислав Сергеев, «Номер один».

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