17.09.2021
Председатель Избиркома Бурятии объяснил утренние очереди на участках

Председатель Избиркома Бурятии объяснил утренние очереди на участках

«Это нормально», сказал Александр Акчурин

Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин прокомментировал утренние очереди на избирательных участках Улан-Удэ, информация о которых появилась в соцсетях.

«Дело в том, что у нас голосование впервые проходит в рабочий день. Один из дней голосования у нас рабочий, и это нормально, что граждане, перед тем как на свои рабочие места приехать, пошли и проголосовали, чтобы свой рабочий день не разрывать. Я думаю, это нормальное и естественное желание. Поэтому где-то каких-то таких чрезмерных очередей или обращений о том, что кто-то не успевает проголосовать, к нам не поступало сегодня», - сказал он.

Также в избиркоме отметили, что утром на участках наблюдалось большое количество голосующих из-за того, что прибыли организованные группы военнослужащих.

«Военнослужащие голосуют группами, так как у них утвержденный распорядок дня, и они не могут растянуть голосование на весь день. Сейчас на избирательных участках нет очередей, люди могут спокойно прийти и проголосовать», - пояснили в Изберкоме.

Фото: «Весь Улан-Удэ»
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