Председатель Избиркома Бурятии объяснил утренние очереди на участках

«Это нормально», сказал Александр Акчурин





Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин прокомментировал утренние очереди на избирательных участках Улан-Удэ, информация о которых появилась в соцсетях.

«Дело в том, что у нас голосование впервые проходит в рабочий день. Один из дней голосования у нас рабочий, и это нормально, что граждане, перед тем как на свои рабочие места приехать, пошли и проголосовали, чтобы свой рабочий день не разрывать. Я думаю, это нормальное и естественное желание. Поэтому где-то каких-то таких чрезмерных очередей или обращений о том, что кто-то не успевает проголосовать, к нам не поступало сегодня», - сказал он.Также в избиркоме отметили, что утром на участках наблюдалось большое количество голосующих из-за того, что прибыли организованные группы военнослужащих.«Военнослужащие голосуют группами, так как у них утвержденный распорядок дня, и они не могут растянуть голосование на весь день. Сейчас на избирательных участках нет очередей, люди могут спокойно прийти и проголосовать», - пояснили в Изберкоме.Фото: «Весь Улан-Удэ»