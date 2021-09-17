В Бурятии по состоянию на 15:00 проголосовали почти 10% избирателей

Наиболее активны жители Окинского района





В Бурятии явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы к 15:00 местного времени составила 9,7%. Об этом сообщил журналистам председатель республиканского избиркома Александр Акчурин.

Особо активны избиратели Окинского района (30,5%), Баунтовского (19,1%) и Закаменского (18,9%) районов. По Улан-Удэ явка близка к среднереспубликанской – около 9%.Официально зафиксированных нарушений нет, избирком обрабатывает поступающие жалобы.Фото: «Номер один»