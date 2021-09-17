Глава Бурятии призвал жителей республики проголосовать на выборах в Госдуму

Голосование в этом году проходит 3 дня





17 сентября Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы.

- Мой выбор - это развитие республики, это реальные дела! Чем больше нас - неравнодушных и болеющих за будущее республики - тем сильнее Бурятия. От нашего действия или бездействия зависит то, как наша республика будет жить в ближайшие пять лет. Повторюсь, и действие, и бездействие – всё имеет свои последствия, поэтому я призываю всех прийти и проголосовать, сделать свой выбор, - обратился к жителям Бурятии Алексей Цыденов.По данным избирательной комиссии Бурятии, в регионе в 8 утра открылись 813 избирательных участков. Голосование на думских и иных проходит в этом году три дня: с 17 по 19 сентября. Каждый избирательный участок работает с 8:00 до 20:00 часов.По состоянию на 15:00 в список включено 697 454 избирателя, проголосовало 67 507 – это составляет 9,68%Фото: пресс-служба правительства Бурятии