Явка в Бурятии по итогам первого дня голосования составила 14,5%

Активнее всего голосовали в Окинском районе, хуже всего – в Муйском



Итоги первого дня голосования подвел председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин. Активнее всего в пятницу голосовали жители Окинского района — явка там составила 36,25%. В Закаменском районе проголосовали 27,49% избирателей, в Баунтовском районе — 23,94%.

В Улан-Удэ 17 сентября проголосовало больше 13% избирателей, - рассказал глава избиркома республики. Низкую явку по сравнению с другими районами показали в Муйском районе - 9,14%.



Александр Акчурин также сообщил, что 17 сентября не было зафиксировано серьезных нарушений избирательного законодательства. Таких ситуаций, которые бы ставили под сомнение волеизьявление граждан, не было, - подчеркнул Александр Акчурин.



Фото: «Номер один» В Улан-Удэ 17 сентября проголосовало больше 13% избирателей, - рассказал глава избиркома республики. Низкую явку по сравнению с другими районами показали в Муйском районе - 9,14%.Александр Акчурин также сообщил, что 17 сентября не было зафиксировано серьезных нарушений избирательного законодательства. Таких ситуаций, которые бы ставили под сомнение волеизьявление граждан, не было, - подчеркнул Александр Акчурин.Фото: «Номер один»

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