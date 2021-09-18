В Улан-Удэ на выборах в Госдуму проголосовали наркоманы, алкоголики и хулиганы

В избрании депутатов также поучаствовали обвиняемые в краже и убийстве





18 сентября сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Бурятии посетили изолятор временного содержания УМВД России по Улан-Удэ для проверки соблюдения избирательных прав содержащихся в них граждан.

«Голосование лиц, содержащихся в ИВС, прошло вне помещения с использованием переносного ящика. Голосование проведено двумя членами участковой избирательной комиссии № 725 в присутствии наблюдателя от кандидата», - сообщили в аппарате омбудсменаВсего на сегодня в изоляторе содержится 71 человек. Изъявили желание проголосовать 23 человека.«Из них 20 административно арестованных - за побои, неуплату штрафа, потребление наркотических или психотропных веществ, неуплату алиментов, появление в общественных местах в состоянии опьянения и т.д. Также проголосовали 3 подозреваемых и обвиняемых - за кражу и убийство. Среди них имеются граждане, проживающие как в Улан-Удэ, так и в районах республики. К организации голосования были небольшие замечания, которые устранили на месте», - уточнили в аппарате.Фото: «Номер один»