В Бурятии по состоянию на 15:00 18 сентября проголосовали почти 22% избирателей

Серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено





В Бурятии явка избирателей на выборах депутатов Госдумы РФ к 15:00 18 сентября составила 21,91%. Свой выбор сделали более 153 тысяч избирателей из 699 103, включенных в списки, сообщил председатель республиканского избиркома Александр Акчурин.

Наиболее активно идет голосование в Окинском районе (43,34%), Закаменском (более 38%), Еравнинском (32,19%). Невысока активность в Муйском районе (13,11%). Явка в Улан-Удэ чуть ниже средней по республике: Железнодорожный район - 20,85%, Октябрьский - 21,08%, Советский - 20,69%.Серьезных нарушений в ходе голосования не выявлено, отметил Александр Акчурин. Поступавшие жалобы отправлены в уполномоченные на это ведомства. В частности, в полицию.Сегодня голосование идет не так активно, как в пятницу. По словам главы республиканского избиркома, все-таки люди привыкли голосовать в воскресенье.Фото: Медиацентр