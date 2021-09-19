Андрей Сукнев: «Эволюция возможна только с помощью выборов»

Известный эколог рассказал о том, каким он видит депутата Госдумы от Бурятии



Андрей Сукнев - президент Ассоциации по развитию экотуризма в Бурятии, идеолог и основатель «Большой Байкальской тропы». Он в числе тех, кто отдал свой голос на выборах депутатов Госдумы.



- Голосование – это единственная возможность как-то повлиять на ситуацию. Изменить ход событий, хотя бы немножко его скорректировать. На мой взгляд, нам не нужны революции, нам нужна эволюция. А эволюция возможна только с помощью выборов, - сказал Андрей Сукнев.



По его словам, на участке, где он голосовал, всё спокойно: антиковидные меры соблюдаются, полиция следит за порядком. Также Андрей Сукнев рассказал о том, каким он видит депутата Госдумы от Бурятии.



- На мой взгляд, нужна сильная фигура. В Госдуму должны приходить личности, те, кого услышат, - отметил он, добавив, что Бурятия особенно нуждается в такой фигуре, учитывая разницу в развитии с сильными субъектами Федерации вроде Татарстана и Чечни.







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