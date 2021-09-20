В Бурятии на выборах в Госдуму победил Вячеслав Дамдинцурунов

Среди партий больше всего голосов набрала «Единая Россия» (обновлено)





По данным Избиркома Бурятии, за кандидата от «Единой России» Вячеслава Дамдинцурунова проголосовали 37,4% пришедших на выборы избирателей республики.

На втором месте - представитель КПРФ Баир Цыренов, которого поддержали более 19,8% проголосовавших. В тройку лидеров также вошел представитель партии «Зелёные» Сергей Зверев - 7,5% голосов.Затем по мере уменьшения количества голосов идут Игорь Бобков, Максим Бувалин, Оксана Бухольцева, Баяр Цыденов, Дамдин Болотов, Сергей Дорош и Евгений Меньшиков.Что касается партий, то в Бурятии большинство голосов - 42,6% - получила «Единая Россия». На втором месте КПРФ - 26,7%, на третьем – «Новые люди», у которой 11,2% голосов. Также «пятипроцентный» барьер преодолела ЛДПР - у неё 5,7 %. У партии «Справедливая Россия - За правду» 3,6% голосов. Остальные партии набрали менее 3% голосов.В целом три дня голосования прошли в республике без серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. Явка избирателей в республике составила 45%.Фото: «Номер один»