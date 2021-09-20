На довыборах в Хурал Бурятии победила представительница КПРФ

Эржена Цимитцыренова на 2% обошла своего основного конкурента





В Бурятии одновременно с выборами в Госдуму проходили довыборы депутата Хурала на 15-м округе в Улан-Удэ.

Как сообщил председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин, победу на выборах одержала представитель КПРФ, помощник депутата Хурала Леонтия Красовского 34-летняя Эржена Цимитцыренова. Она набрала 40,7% голосов.



На втором месте – выдвинувшийся от «Российской партии свободы и справедливости» гендиректор ООО «Жасмин» Олег Хубриков. У него 38,4% голосов избирателей. На третьем месте представитель ЛДПР Батор Баинов, у него 11,6% голосов.



Напомним, с 1998 года по округу №15 в Хурал избирался бизнесмен Матвей Баданов, владелец свинокомплекса и сети магазинов «Николаевский». В апреле этого года он добровольно



Фото: «Номер один» Как сообщил председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин, победу на выборах одержала представитель КПРФ, помощник депутата Хурала Леонтия Красовского 34-летняя Эржена Цимитцыренова. Она набрала 40,7% голосов.На втором месте – выдвинувшийся от «Российской партии свободы и справедливости» гендиректор ООО «Жасмин» Олег Хубриков. У него 38,4% голосов избирателей. На третьем месте представитель ЛДПР Батор Баинов, у него 11,6% голосов.Напомним, с 1998 года по округу №15 в Хурал избирался бизнесмен Матвей Баданов, владелец свинокомплекса и сети магазинов «Николаевский». В апреле этого года он добровольно сложил депутатские полномочия , сославшись на проблемы со здоровьем.Фото: «Номер один»

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